Кто поедет в Магадан: 13 театров из Красноярского края подали заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон»

Виктория Васильева на пресс-конференции рассказывает о конкурсе «Полюс. Золотой сезон». Фото предоставлено организаторами фестиваля

Из Сибири и с Дальнего Востока

Завершился прием заявок на 8-ой конкурс «Полюс. Золотой сезон» от театров, желающих показать свои лучшие постановки ведущим театральным экспертам и побороться за право отправиться в июне на Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Мероприятие пройдет в начале лета, 9-15 июня, и будет посвящено 70-летию Магаданской области. Это совместный проект золотодобывающей компании «Полюс», Фонда развития культуры и современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА).

Заявки в этом году подали 37 театров из Сибири с Дальнего Востока. Конкурсанты присылали анкеты с описанием социальной миссии коллектива, видеозапись спектакля для взрослой аудитории и расчет стоимости поездки театра на фестиваль. Лучшие работы участников выберет экспертный совет: театральный критик Роман Должанский, актриса театра и кино Юлия Пересильд, театровед Юлия Клейман, театровед и руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова. А кто победит, мы узнаем в апреле.

На фестивале «Территория. Красноярск» в 2021 году. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Заполярный, народный, музыкальный…

Самое большое число конкурсантов – от Красноярского края. У нас и территория большая, и театров разнообразие. Сразу пять коллективов из Красноярска: Молодежный народный театр «Шлагбаум», народный коллектив «Сибирячок», мим-театр «За двумя зайцами», Красноярский театр юного зрителя и Красноярский музыкальный театр.

Из других городов края – Ачинский драматический театр, Норильский Заполярный театр драмы им. В. Маяковского, Минусинский драматический театр, Мотыгинский драматический театр, Городской драматический театр из Шарыпово, народный театр «Самородок» из Северо-Енисейска, Городской драматический театр «Поиск» из Лесосибирска и Дудинский народный Камерный театр.

Читка пьесы («Территория. Красноярск»,2021 год). Фото предоставлено организаторами фестиваля

От Иркутской области участвуют восемь театров, столько же коллективов отправили заявки из Республики Саха (Якутия), Хабаровский край представляют три театральных труппы, Магаданский областной театр кукол подал сразу две заявки с разными спектаклями.

- Одно из главных преимуществ конкурса в том, что мы не ограничиваем участников в выборе темы и жанра драматического спектакля. Они могут представить любую лучшую, на их взгляд, недавнюю постановку для взрослой аудитории, - говорит Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс». – Важно и то, что участвуют как профессиональные, так и народные, молодежные театры, которые стремятся привлечь внимание экспертов и зрителей. Такой подход помогает увидеть, насколько яркие, целеустремленные коллективы есть в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Известные сюжеты на новый лад

Конкурсные заявки этого года показывают, что современные театры предлагают зрителям по-новому взглянуть на творчество великих русских писателей и поэтов – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, а также драматургов разных эпох, среди которых и древнегреческий трагик Еврипид, и французский комедиограф Мольер, и наш легендарный соотечественник Александр Островский.

Сюжеты постановок – самые актуальные: тема семьи с трудностями взросления детей, отношениями разных поколений, тема любви, где есть место счастью, радости, изменам и разлукам. Немало конкурсных работ посвящено традициям народов Сибири и Дальнего Востока, они основаны как на реальных историях местных жителей, так и на сказках, преданиях, легендах.

Можно выделить и жанровое разнообразие постановок: здесь и моноспектакль в формате stand-up, комедия без слов, уличный интерактивный спектакль, опера для драмтеатра.

- Зрительской аудитории интересны театры, которые обладают собственным творческим почерком, режиссерскими и актерскими индивидуальностями, – считает Анна Шавгарова. – В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке они есть, однако нужно признать и то, что пока творческая конкуренция в этих регионах довольно слабая. Лишь немногие коллективы работают в поисковом ключе, участвуют в фестивальном и лабораторном движениях, а большинство, к сожалению, оторваны от общероссийских театральных процессов. Во многом это связано с удаленностью территорий и дороговизной перелетов, не только с Дальнего Востока, но и внутри регионов. Поэтому театрам очень нужны конкурсы, это реальная возможность развития и привлечения новой аудитории.

Немало конкурсных работ посвящено традициям народов Сибири и Дальнего Востока (на фестивале «Территория. Якутск» в 2022 году). Фото предоставлено организаторами фестиваля

Пожелаем конкурсантам удачи, ведь в шорт-лист 8-го сезона конкурса войдут 6 театров из числа государственных и частных коллективов. Именно они примут участие в фестивале «Территория. Магадан».

Театры, занявшие три первых места, по традиции представят свои спектакли в театральной программе фестиваля. Для народных коллективов предусмотрена конкурсная номинация «Специальный приз», которая даст возможность нескольким представителям лучшего непрофессионального театра тоже побывать на фестивале в Магадане. Ну самое приятное и нужно: расходы на поездку победители оплатят из грантовых средств – общий фонд в 7 млн рублей разделят между собой 6 театров, которые войдут в шорт-лист. Оставшуюся часть денежного приза театры смогут использовать на приобретение и ремонт декораций, реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, профильные мероприятия и образовательные программы для своих сотрудников.