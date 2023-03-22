В Красноярском крае мужчина помог инспекторам ГИБДД задержать пьяного неадеквата после стрельбы на трассе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поездка по трассе в Красноярском крае обернулась для одного из водителей самым настоящим подвигом: мужчина, не испугавшись стрельбы, бросился помогать сотрудникам ГИБДД задерживать пьяного неадеквата. Как рассказали в МВД Медиа, все произошло на 395 км дороги Минусинск-Кускун.

В тот вечер госавтоинспекторы патрулировали трассу, когда на 371 километре заметили «ВАЗ-21074». На машине не было номеров, да и двигалась она как-то странновато, чуть виляла по дороге. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но тот только поддал газу. Началась погоня.

Водитель ВАЗа, пытаясь сбежать, выезжал на встречку, нарушал ПДД и создавал реальную угрозу для других автомобилистов, все также игнорируя требования инспекторов остановиться.

Тогда правоохранители решили применить оружие – сначала предупредительный в воздух, а затем, когда лихач не прижался к обочине, то по колёсам.

Поняв, что сбежать не удастся, «гонщик» сбросил скорость, полностью не останавливаясь, а затем на ходу выпрыгнул из машины, и сбежал в лес.

В это время рядом оказался еще один мужчина. Он увидел, что инспекторы ДПС за кем-то гонятся, начал притормаживать. А когда услышал стрельбу и заметил, что лихач пытается выпрыгнуть из машины, то и вовсе остановился, чтобы прийти на помощь полиции.

Очевидец ночью помчался за беглецом в лес, не зная, вооружен ли он и насколько адекватен (хотя, судя по предшествующим событиям, там было сразу все понятно). Мужчина помог догнать водителя и задержать его.

Лихачом оказался 30-летний мужчина. Он был довольно серьезно пьян, освидетельствование показало результат 0,43 мг/л. Также выяснилось, что машину он приобрел недавно, на учет поставить не успел, поэтому ездил без номеров.

В наказание за все нарушения правил ПДД и погоню со стрельбой, горе-водитель получил 26 суток административного ареста. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ну а мужчину, помогавшего задержать беглеца, руководство ОГИБДД МО МВД России «Уярский» приняло решение поощрить.