Алексей ДОДАТКО: Работа депутатов, как и жизнь всей страны, сегодня подчинена одной главной задаче

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Предваряя начало работы сессии, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко подчеркнул и напомнил коллегам о главной сегодняшней задаче, в парадигме решения которой строится как работа депутатского корпуса, так и жизнь всей страны – это специальная военная операция. Неудивительно, что в рамках сессии ряд решений парламентариев вновь касался этой темы. Различные аспекты СВО в своих докладах раскрыли и уполномоченный по правам человека, и начальник краевой полиции.

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Кроме того, спикер отметил, что в краевой парламент поступило около 70 обращений от родных и близких бойцов – участников СВО. В рамках своих возможностей и компетенций депутаты стараются помочь, дать разъяснения, найти варианты для участия и поддержки.

О значимых событиях очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края – наш сегодняшний материал.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Традиционный ежегодный отчет начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого стал одним из ключевых вопросов минувшей сессии.

Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Главный полицейский края уведомил коллег, что по итогам прошлого года количество преступлений в крае снизилось на 3,1%.

КОНКРЕТНО:

Всего было зарегистрировано более 45 тысяч преступлений. Коллеги из МВД также рапортуют о традиционно достойном уровне по раскрываемости преступлений - (57%). Что же касается тенденций - в прошедшем году по сравнению с 2021-м фиксируется меньше тяжких и особо тяжких преступлений, их число снизилось на 9,7%. Кроме этого, почти на 18% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Продолжая тему СВО, Александр Речицкий сообщил, что сегодня необходимо особое внимание уделять воспитанию молодежи и пропаганде социально значимых ценностей. Так, с февраля 2022 года выявлено 54 правонарушения за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Как одну из эффективных мер генерал предложил разработать и ввести в школах региона на постоянной основе комплексную программу по патриотическому воспитанию, направленную в том числе на развитие толерантности, профилактику насилия, повышению уровня гражданской активности, организацию героико-патриотических и исторических мероприятий, развитие волонтерских движений.

Два тревожных момента, вызывающих огромную обеспокоенность, о которых рассказал глава МВД края , – это мошенники и так называемая «пьяная преступность». Более полутора миллиардов рублей жители края в прошлом году отдали мошенникам – цифры пугающие. Каждое четвертое зарегистрированное преступление в крае связано с применением IT-технологий. Ежедневно полицейские в крае регистрируют от 10 до 20 таких потерпевших. Чаще всего мошенники используют такие методы, как «звонок сотрудника банка или госслужащего», «родственник попал в беду», а также подмену номеров, в том числе на номера сотрудников правоохранительных органов. Как одну из мер борьбы главный полицейский предложил проработать с операторами сотовой связи возможность автоматического прерывания звонков, чтобы не дать преступникам оказывать давление на потенциальных жертв. А также запретить банкам выдавать кредиты, если у заявителя явно не очень высокий доход.

С «пьяной преступностью» дела обстоят следующим образом. За сухими цифрами статистики, согласно которым в Красноярском крае на одного человека в год приходится употребление 6,3 литра чистого алкоголя, скрываются здоровье и жизни большого количества наших земляков. Открытие двух вытрезвителей по 20 мест каждый в Красноярске и по одному на 10 мест каждый в Норильске и Ачинске должно способствовать улучшению ситуации, убеждены краевые полицейские.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

- В 2022 году в регионе 1163 гражданина отравились алкоголем,

- 216 умерли от токсического отравления.

- За прошлый год граждане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили 7266 преступлений, в том числе 1305 тяжких и особо тяжких.

По итогам выступления у депутатов возник ряд вопросов, уточнений и предложений.

Так, Виталия Дроздова интересовали вопросы, связанные с нарушениями в лесной отрасли, выявлением незаконной вырубки леса, наказанием для безалаберных чиновников, которые допускают подобные факты.

Фальсификация протоколов собраний жильцов многоквартирных домов – тема, которую вновь затронули руководители комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству - Алексей Кулеш и Елена Пензина. Александр Речицкий сообщил, что сейчас возбуждено несколько уголовных дел за совершение мошеннических действий с подделкой протоколов общего собрания жильцов и фиктивной сменой управляющей компании. В целом же для решения проблемы необходим комплекс мер, взаимодействие с прокуратурой края и Стройнадзором. Работа в этом направлении активно ведется, полиция готова поставить заслон мошенникам и защитить права граждан.

В свою очередь Владислав Зырянов поднял злободневную тему фальсифицированных продуктов. По заявлению парламентария, в крае есть предприятие по производству молока, которое завезло 4000 тонн сухого молока и пастеризованных сливок из Калужской области с «фантомных» предприятий. Потом это «молоко» попало в 553 бюджетных учреждения края, в том числе 58 больниц, 217 детских сада, 196 школ. Глава краевого МВД ответил, что ведомство усиленно работает - вопрос фальсификата очень серьезный, меры реагирования принимаются, ведется оперативное сопровождение уголовных дел.

Вопрос Ильи Зайцева касался вейпов и того, что необходимо делать, чтобы запретить их продажу детям. В ответ Александр Речицкий указал, что для этого требуется ужесточение законодательства, а также привлечение к ответственности родителей подростков-вейперов.

Отметим, что незадолго до заседания сессии Илья Зайцев, руководитель комитета по охране здоровья и социальной политике, коротко поделился с нами текущей ситуацией, связанной с недавним обращением в Госдуму как раз этой проблеме.

- Документы по поводу ограничения вейпов были направлены на имя председателя Госдумы – сейчас мы ждем официального ответа. Параллельно мы продолжаем наблюдение вместе с минздравом края за пострадавшими, если такие случаи есть и если люди обращаются за такой помощью. Роспотребнадзор также ведет свою работу в части выявления случаев продажи в интернете и выявления таких продавцов. К ответственности продавцов, на мой взгляд, нужно сегодня относиться максимально серьезно и однозначно ужесточать ее.

Егор Васильев попросил усилить борьбу с наркоманией, в частности, обратить внимание на обилие графических надписей на домах и зданиях, открыто рекламирующих наркотическую продукцию, сайты, где можно приобрести такой товар и получить работу в качестве посредников-закладчиков.

Вера Оськина выразила обеспокоенность уличной преступностью — участившимися грабежами, кражами. Депутат сказала, что неплохо было бы увеличить количество участковых, «ведь когда вы рядом — безопасней». Галина Ампилогова обратила внимание на вакансии сельских участковых. Александр Речицкий ответил, что нагрузка на участкового в сельской местности высока, а вот зарплата оставляет желать лучшего. Впрочем, главы ряда территорий понимают, что служба участковых необходима, поэтому стараются обеспечить участкового уполномоченного жильем, транспортом.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов доложил депутатам о своей работе в 2022 году.

Марк Денисов, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае

КОНКРЕТНО:

Всего за 2022 год поступило

2 125 обращений от 6700 жителей края.

Тематика поступивших обращений:

- нарушение прав детей,

- работа силовых структур,

- работа военных ведомств,

- работа судебной системы,

- нарушение жилищных прав,

- пенсионное и социальное обеспечение.

Выступая перед краевым парламентом, омбудсмен отметил, что прошлый год стал годом испытаний. Защищать права людей в период военной операции — задача для Уполномоченного приоритетная.

В адрес Уполномоченного поступило порядка 200 обращений от участников СВО и их семей. Спектр обращений широкий - предоставление льгот и помощь в решении бытовых вопросов семьям мобилизованных, восстановление документов бойцов, помощь в поиске пропавших без вести и обмен пленных.

Мир стал другой и требует иного отношения к людям, защищающим страну. По мнению Марка Денисова, необходимо охватить вниманием и семьи бойцов, и родственников погибших, не ограничиваясь формальными выплатами. В этой связи Марк Денисов предложил создание расширенного единого краевого реестра участников боевых действий, социальных паспортов семей участников, расширенной диспансеризации вернувшихся с фронта, оказание помощи в адаптации и социализации людей, которые возвращаются с утраченным здоровьем. Необходимо предусмотреть в крае и создание современного протезного производства, обучение необходимых специалистов.

Денис Терехов напомнил об инициативе ввести должность уполномоченного по делам специальной военной операции. Ирину Иванову интересовало мнение омбудсмена, произойдут ли в российском обществе глобальные изменения в связи с СВО и что нужно власти, чтобы отвечать требованиям воинов, которые возвращаются домой с фронта.

Илья Зайцев напомнил, что регионы готовы решать вопросы помощи вернувшимся участникам СВО, но правила и порядок работы нового Фонда еще ждут от федерации.

Спикер парламента Алексей Додатко поблагодарил Уполномоченного за содержательный доклад, системную работу по защите прав жителей Красноярского края и неравнодушие, включенность в судьбу каждого обратившегося за помощью.

В рамках сессии депутаты ЗС согласовали кандидатуру Марка Денисова на очередной срок на посту Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ТАНЦОРОВ

В крае появится новая именная стипендия имени создателя легендарного танцевального коллектива «Орленок» Веры Николаевны Гудовской. С инициативой увековечить память выдающегося педагога, заслуженного работника культуры Российской Федерации выступили сами парламентарии.

«Орленок» появился на площадке Красноярского краевого Дворца пионеров полвека назад. Как отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, это было естественным решением:

- Идея появилась не случайно. Ансамблю «Орленок» исполняется 50 лет. Вера Николаевна посвятила своему «детищу» 48 лет жизни. И сегодня ансамбль живет – 350 детей всех уровней занимаются в ансамбле. Предложение было поддержано и губернатором края Александром Уссом. Будет две стипендии за особые заслуги в танцевальном творчестве. Можно заниматься любыми видами танцев – и бальными, и современными, и не обязательно состоять только в коллективе «Орленка», чтобы на нее претендовать. Коллеги также нас поддержали единогласно.

ГОСПОДДЕРЖКА САДОВОДАМ И АГРАРИЯМ

Очередные изменения, касающиеся улучшения жизни садоводов в крае, коснулись вопроса противопожарной безопасности. Напомним, неделю назад начался «сезон» природных пожаров в России – был зафиксирован первый пожар в этом году. Также мы помним о событиях мая прошлого года, которые заставили принять ряд беспрецедентных мер по помощи людям и профилактике последствий стихии.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов рассказал, на что можно потратить грант:

- Изменения в закон о поддержке садоводов – а это 200 тысяч рублей – теперь можно потратить на покупку противопожарного оборудования. История понятна. И сессия нас единогласно поддержала. Но это не всё. Мы также во втором чтении приняли закон о субсидировании покупки жилья для преподавателей и мастеров средних и высших сельскохозяйственных образовательных учреждений. Теперь преподаватели не только в сельских округах, но и в городских (за исключением Красноярска) смогут претендовать на эту субсидию. Таким образом, мы еще на шаг стали ближе к решению главного нашего вопроса на селе – вопроса кадров.

Кроме этого, во втором чтении внесены изменения в закон края «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края». Теперь из краевого бюджета будут предоставлять субсидии на возмещение затрат, связанных с участием сельхозпроизводителей в межрегиональных и российских конкурсах, соревнованиях в АПК. Также гранты от 150 млн рублей по инвестпрограммам и смогут получить производители пищевых продуктов.

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Во втором чтении в краевом парламенте прошел закон о налоге на имущество, который заменит старый, принятый еще в 2007 году. Новый закон продиктован изменениями в Налоговом кодексе РФ. Край воспользовался правом давать налоговые преференции, и установил ряд льгот для отдельных налогоплательщиков.

Что это дает? Продлено до 2026 года освобождение от уплаты налога для организаций, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, а также для ресурсоснабжающих организаций с целью сдерживания тарифа на услуги ЖКХ. Льготы вводятся и для частных предприятий, готовых строить и эксплуатировать в крае социальные объекты, а также для предприятий, готовых вкладываться в развитие Севера.

Комментируя изменения, Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике, напомнил, что надо и дальше активно использовать все региональные возможности по предоставлению преференций бизнесу для повышения инвестпривлекательности края:

- Региональных налогов не так много, и налог на имущество организаций — один из базовых. Разработанный закон о налоге на имущество несет в себе целый ряд новаций. Мы продлеваем льготу сельхозтоваропроизводителям общим объемом более миллиарда рублей. Обнуляем налог для ЖКХ, чтобы в тариф не попали дополнительные расходы. Отдельное направление, связанное с переездом компаний в край. Так, льготу по налогу получают компании, занимающиеся гидроэнергетикой, которые будут строить объекты общего и начального образования. Еще одна новая льгота связана с реализацией крупных проектов, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений. У нас такой проект уже есть на Севере, в Норильске. Это 214 млрд рублей инвестиций, 4 тыс. рабочих мест, 1500 потом будет работающих на постоянной основе. Компания будет заниматься добычей металлов платиновой группы, это сейчас стратегическое направление для России.

ПОМОЩЬ ОЛЕНЕВОДАМ И ПРОМЫСЛОВИКАМ

На сессии депутаты в окончательном чтении приняли проект закона края «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов и иных категорий граждан, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова представила поправку, которая предлагает провести перерасчет компенсационных выплат с начала года и привести к единообразию суммы, вне зависимости от вида деятельности получателей. Целью нового закона является повышение уровня социальной поддержки лиц, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности — оленеводство, охоту, рыболовство. Ежемесячные компенсации для людей, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, увеличивают на 28%. Поправка была поддержана губернатором края Александром Уссом.

Предполагается, что реализация пройдет в два этапа. На первом этапе предусматривается увеличение размеров ежемесячных компенсационных выплат с января 2023 года, в том числе:

- Таймырский Долгано-Ненецкий район — промысловым охотникам (рыбакам) — с 6,9 тысячи до 9,3 тыс.рублей, оленеводам с 9,2 тыс. до 11,7 тысячи рублей;

- Эвенкийский район — оленеводам — с 5 тыс.до 6,4 тыс.рублей;

- Туруханский район — промысловым охотникам (рыбакам) — с 6375 до 8,6 тыс.рублей, оленеводам с 8,5 тыс.до 10,8 тыс.рублей.

Что касается второго этапа – здесь планируется до конца года выравнять выплаты оленеводам, охотникам и рыбакам, ведущим традиционные виды хозяйственной деятельности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Согласно поправкам увеличиваются единовременные выплаты для подготовки к промысловому сезону. Выплаты по районам составят:

- Туруханский район — 26,7 тыс. рублей;

- Эвенкия — 25,8 тыс. рублей;

- Енисейский район — 20,4 тыс. рублей;

- Северо-Енисейский район –21,1 тыс. рублей;

- Тюхтетский район — 13,4 тыс. рублей.

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На сессии также приняли кандидатуру Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Представлять интересы краевого бизнеса будет теперь Ольга Загитова. На сессии кандидатуру Уполномоченного представил заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин.

Ольга Загитова

Перед голосованием кандидат поделилась с парламентариями своим видением основных задач, которые она видит в работе, а также ответила на вопросы депутатов Ирины Ивановой, Андрея Игнатенко, Дмитрия Дмитриева, Владимира Вахтеля, Бориса Мельниченко. Народных избранников интересовал трудовой опыт кандидата, ее взгляд на решение вопроса об уголовном преследовании предпринимателей, обратная защита общества от недобросовестных бизнесменов, приоритеты в деятельности Уполномоченного — работа с жалобами или разработка новых законов.

В соответствии с требованиями закона, основными задачами Уполномоченного являются защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе и контроль за соблюдением этих прав со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Уполномоченный участвует в формировании и реализации государственной политики, содействует развитию общественных институтов, совершенствованию законодательства, занимается правовым просвещением в этой области.

НАША СПРАВКА:

Ольга Загитова родилась в Красноярском крае, получила юридическое образование, долгое время работала в ПАО «Сбербанк» на руководящих должностях, имеет опыт в построении эффективных и системных правовых способов защиты интересов бизнеса. Сейчас возглавляет Центр медиации при региональном отделении Российского Союза промышленников и предпринимателей.

КСТАТИ

Более 44 вопросов значилось в рабочей повестке II заседания V сессии краевого парламента. Депутаты рассмотрели большой пакет законов в сфере государственного и муниципального управления, антикоррупционной деятельности и избирательного права. Были назначены мировые судьи, выбраны представители ЗС в Адвокатской палате. Народные избранники также довели до коллег и актуальные проблемы, с которыми обращаются жители края – от отсутствия водоотведения до транспортировки угля по Енисею. Все вопросы требуют от депутатов максимальной вовлеченности в работу для принятия эффективных комплексных решений.