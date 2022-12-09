В Красноярске на выходных ожидается изменчивая погода с перепадами температур Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается изменчивая погода на выходных с резкими потеплениями и похолоданиями. Прогноз составил Гидрометцентр.

Так, в субботу ожидается потепление до -8 градусов днем. Будет довольно ветрено, с порывами до 5-10 метров в секунду, возможна метель. Ночью ветер немного стихнет, но снег продолжит идти, а температура понизится до -22 градусов.

В воскресенье будет пасмурно, ветер ослабнет до 2 метров в секунду, а днем похолодает до -20 градусов. Ночью синоптики ожидают понижение температуры до -31 градуса.