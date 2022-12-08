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Общество8 декабря 2022 9:11

В Красноярске прошел брифинг городского Совета по бюджету города на период 2023 года

Рассказываем, на чем будут экономить и на какие изменения запланированы средства
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Главное заседание, на котором будет принят окончательный вариант бюджета на 2023 год, состоится 20 декабря

Главное заседание, на котором будет принят окончательный вариант бюджета на 2023 год, состоится 20 декабря

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель горсовета Наталия Фирюлина, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко и председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков рассказали, как будут распределяться деньги между направлениями, на чем в следующем году мы будем экономить, а также на какие серьезные изменения в инфраструктуре города запланированы средства.

Главное заседание, на котором будет принят окончательный вариант бюджета на 2023 год, состоится 20 декабря на очередной сессии городского Совета. В данный момент депутаты активно изучают проект и составляют списки корректировок, но о некоторых данных можно говорить уже сейчас.

ФИНАНСЫ

Из 52 миллиардов рублей расходов 2/3 – расходы на социальную сферу, более четверти расходов – отрасли экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Павелко:

- У нас сформировался бездефицитный бюджет на следующий год, это когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. На основании региональных и федеральных прогнозов доход в бюджет на старте составит 52 миллиарда. Отмечу, что это больше прошлого года более чем на 6 миллиардов рублей. Основные показатели роста дохода – это налоги физических лиц, а также налоги на наши местные предприятия. Большая часть – это собственный доход в размере 29 миллиардов рублей. Остальная же часть – это федеральные субсидии и субвенции, многие из них были заложены еще в прошлые годы.

ЭКОНОМИЯ

Один из важных вопросов – на чем придется экономить городу, чтобы была возможность оказывать материальную поддержку участникам СВО и их семьям. В этом году уже было решено отказаться от масштабного празднования Нового года. Какие же статьи расходов будут урезаться в следующем году?

- Никакие капитальные расходы, а также расходы на содержание города не могут быть уменьшены из-за спецоперации. Ремонт будет продолжаться и содержание города тоже в обязательном порядке. Это решение поддержал и глава города, - сказал Андрей Козиков. – Экономить можно на менее важных вещах. Так, к примеру, мы откажемся от закупки нового транспорта для чиновников, кроме специализированного, конечно же. Будут уменьшены расходы на приглашение федеральных звезд для выступлений на различных мероприятиях - местные ничем не хуже.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

В текущем году автопарк общественного транспорта в Красноярске пополнился новыми машинами, которые должны снизить нагрузку на экологию города. В следующем году еще планируется закупить 12 электробусов – троллейбусов на аккумуляторе, которые могут ездить без сети.

- Также в Красноярске появится еще 5 станций для подзарядки электрокаров. Это необходимость, так как горожане стали все чаще задумываться об экологии и вносить свой вклад, пересаживаясь на электромобили. Имеющихся станций недостаточно, поэтому будем постепенно расширяться, - пояснил Андрей Козиков.

ДОРОГИ

В основу городского бюджета на предстоящее трехлетие легли 14 муниципальных программ, две из которых касаются строительства, ремонта и содержания дорог Красноярска. На ремонт и содержание запланировано 3,8 миллиарда рублей, а на проектирование и строительство – 2,5 миллиарда рублей.

- В последние годы получилось выравнять соотношение благоустройства между левым и правым берегами. Мы стали гораздо больше уделять внимания правобережью, а следующий год можно смело назвать годом Свердловского района. Про правый никто не забудет, не переживайте, - рассказал Андрей Козиков.

Запланировано сделать очень и очень многое, перечислим самое основное:

- съезд с Николаевского моста в микрорайоны Пашенный и Тихие Зори;

- ремонт дорог и улиц Семафорной, Матросова, Свердловской, 60 лет Октября;

- проектирование расширения участка «Красноярского рабочего» перед кольцом на Предмостной площади.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ И КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ

в следующем году снесут еще 43 аварийных дома в рамках переселения из ветхого жилья, а для сирот будет закуплено 580 квартир и жилой дом на 280 помещений.

- В следующем году у нас будет закуплено рекордное количество квартир для детей-сирот за последние несколько лет. Также активно продвигается программа по выдаче денежных сертификатов на приобретение своего жилья, а не на получение готовой квартиры, - отмечает Наталия Фирюлина.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ