В Красноярске прошел брифинг городского Совета по бюджету города на период 2023 года

Главное заседание, на котором будет принят окончательный вариант бюджета на 2023 год, состоится 20 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель горсовета Наталия Фирюлина, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко и председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков рассказали, как будут распределяться деньги между направлениями, на чем в следующем году мы будем экономить, а также на какие серьезные изменения в инфраструктуре города запланированы средства.

Главное заседание, на котором будет принят окончательный вариант бюджета на 2023 год, состоится 20 декабря на очередной сессии городского Совета. В данный момент депутаты активно изучают проект и составляют списки корректировок, но о некоторых данных можно говорить уже сейчас.

ФИНАНСЫ

Из 52 миллиардов рублей расходов 2/3 – расходы на социальную сферу, более четверти расходов – отрасли экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Павелко:

- У нас сформировался бездефицитный бюджет на следующий год, это когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. На основании региональных и федеральных прогнозов доход в бюджет на старте составит 52 миллиарда. Отмечу, что это больше прошлого года более чем на 6 миллиардов рублей. Основные показатели роста дохода – это налоги физических лиц, а также налоги на наши местные предприятия. Большая часть – это собственный доход в размере 29 миллиардов рублей. Остальная же часть – это федеральные субсидии и субвенции, многие из них были заложены еще в прошлые годы.

ЭКОНОМИЯ

Один из важных вопросов – на чем придется экономить городу, чтобы была возможность оказывать материальную поддержку участникам СВО и их семьям. В этом году уже было решено отказаться от масштабного празднования Нового года. Какие же статьи расходов будут урезаться в следующем году?

- Никакие капитальные расходы, а также расходы на содержание города не могут быть уменьшены из-за спецоперации. Ремонт будет продолжаться и содержание города тоже в обязательном порядке. Это решение поддержал и глава города, - сказал Андрей Козиков. – Экономить можно на менее важных вещах. Так, к примеру, мы откажемся от закупки нового транспорта для чиновников, кроме специализированного, конечно же. Будут уменьшены расходы на приглашение федеральных звезд для выступлений на различных мероприятиях - местные ничем не хуже.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

В текущем году автопарк общественного транспорта в Красноярске пополнился новыми машинами, которые должны снизить нагрузку на экологию города. В следующем году еще планируется закупить 12 электробусов – троллейбусов на аккумуляторе, которые могут ездить без сети.

- Также в Красноярске появится еще 5 станций для подзарядки электрокаров. Это необходимость, так как горожане стали все чаще задумываться об экологии и вносить свой вклад, пересаживаясь на электромобили. Имеющихся станций недостаточно, поэтому будем постепенно расширяться, - пояснил Андрей Козиков.

ДОРОГИ

В основу городского бюджета на предстоящее трехлетие легли 14 муниципальных программ, две из которых касаются строительства, ремонта и содержания дорог Красноярска. На ремонт и содержание запланировано 3,8 миллиарда рублей, а на проектирование и строительство – 2,5 миллиарда рублей.

- В последние годы получилось выравнять соотношение благоустройства между левым и правым берегами. Мы стали гораздо больше уделять внимания правобережью, а следующий год можно смело назвать годом Свердловского района. Про правый никто не забудет, не переживайте, - рассказал Андрей Козиков.

Запланировано сделать очень и очень многое, перечислим самое основное:

- съезд с Николаевского моста в микрорайоны Пашенный и Тихие Зори;

- ремонт дорог и улиц Семафорной, Матросова, Свердловской, 60 лет Октября;

- проектирование расширения участка «Красноярского рабочего» перед кольцом на Предмостной площади.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ И КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ

в следующем году снесут еще 43 аварийных дома в рамках переселения из ветхого жилья, а для сирот будет закуплено 580 квартир и жилой дом на 280 помещений.

- В следующем году у нас будет закуплено рекордное количество квартир для детей-сирот за последние несколько лет. Также активно продвигается программа по выдаче денежных сертификатов на приобретение своего жилья, а не на получение готовой квартиры, - отмечает Наталия Фирюлина.