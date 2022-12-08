Энергетики до конца года завершат модернизацию самой мощной подстанции Красноярского края

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Сибири завершает масштабную реконструкцию ключевого центра питания Красноярска – подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Красноярская». Это повысит надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей краевого центра, а также центральных районов Красноярского края, в том числе крупнейшего в стране алюминиевого завода. Объем инвестиций компании в проект составит один миллиард рублей.

Реконструкция подстанции ведется на действующем энергообъекте с начала прошлого года. Чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей, энергетики изменили схему открытого распределительного устройства 500 киловольт. Благодаря этому количество секций шин подстанции 500 кВ «Красноярская» увеличилось вдвое, что повысило гибкость схемы подстанции.

В рамках проекта на подстанции установили шесть фаз новых электрогазовых выключателей. Эти агрегаты отключают поврежденный участок сети и предотвращают выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования. Новые элегазовые выключатели компактны, надежны и просты в обслуживании, имеют длительный межремонтный период и срок эксплуатации.

Также на подстанции смонтировали новые разъединители, трансформаторы тока и напряжения, релейную защиту на базе микропроцессоров. Все оборудование высоконадежно и адаптировано для сложных условий сибирского климата.

Установленная мощность подстанции 500 кВ «Красноярская» - 2403 МВА (мегавольтампер). Энергообъект является ключевым звеном Центрального энергетического узла Красноярского края.