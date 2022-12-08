Иностранцам собираются запретить разрабатывать недра в Красноярском крае

Граждане иностранных государств не смогут заниматься разработкой недр в крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае депутаты Законодательного собрания внесли поправки в краевой закон о недропользовании. Согласно им, иностранные граждане не смогут заниматься разработкой земель в регионе.

На местном уровне поправки решено внести вслед за изменением федерального закона в этой сфере. Если их примут, заниматься разработкой смогут только юрлица, которые созданы по законодательству Российской Федерации, либо индивидуальные предприниматели, которые являются гражданами России.

Второй важной поправкой станет предоставление пользования участком недр без проведения аукциона. Впрочем, сюда относятся только те участки, которые необходимы для проведения работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов инфраструктуры железной дороги.

Законопроект рассмотрят в первом чтении на ближайшей сессии.