В Красноярском крае более 200 предпринимателей и самозанятых получили финансовую поддержку на компенсацию части затрат

В 2022 году субсидии на развитие предпринимательской деятельности получили более 200 предпринимателей и самозанятых. На реализацию такой финансовой поддержки в госпрограмме края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» было предусмотрено порядка 80 млн рублей.

Предприниматель мог получить до 500 тыс. рублей, самозанятый – до 100 тыс. рублей. Для того, чтобы получить финансовую поддержку, нужно было участвовать в конкурсах, которые проводили в муниципалитетах.

Например, ООО «Ника» из Боготола компенсировала часть средств, потраченных на оборудование для радиовещания, типография в Ачинске – на автоподатчик и режущий плоттер, компания «Мебель, земля и недвижимость» из Шушенского района – на станки для производства мебели, ОАО «Красное» из Балахтинского района – на сертификацию мясной продукции, Анатолий Малачинский с Таймыра – на фронтальный погрузчик, Елена Титова из Енисейска – на вязальную машину.

Индивидуальный предприниматель Александр Черкашин, который занимается пассажирскими перевозками в Дивногорске, вернул 450 тыс. рублей из средств, потраченных на покупку автобуса.

«Я уже не первый раз обращаюсь в местную администрацию за финансовой поддержкой. Автобус красивого синего цвета теперь радует местных жителей на маршруте», – говорит предприниматель.

В этом году в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края усовершенствовали механизм предоставления субсидии муниципалитетам для бизнеса в территориях.

«Из краевого бюджета на субсидии было выделено 180 млн рублей, и мы впервые разделили средства на два направления. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что новый подход в работе с данным видом финансовой поддержки себя полностью оправдал. Часть финансирования мы решили направить на небольшую адресную поддержку бизнеса, эта мера была направлена в первую очередь на сохранение занятости населения. Данной финансовой поддержкой можно было воспользоваться, чтобы компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, уплату процентов по кредитам, лизинговых взносов и платежей, текущий ремонт помещения и т.д. Вторая субсидия – до 15 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Такое нововведение позволило в разы увеличить количество получателей поддержки: в 2021 году – 86 предпринимателей, в 2022 – 497», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

В 2023 году поддержка бизнеса в территориях с помощью субсидий продолжится. Так что предприниматели уже сейчас могут обращаться в администрации муниципалитетов, чтобы заранее заявить о себе и узнать про условия участия в конкурсе.