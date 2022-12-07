Красноярский цементный завод подвел итоги основного строительного сезона

Несмотря на новые технологии в строительстве, заменить цемент пока не удается. Он был и остается единственным надежным и относительно недорогим вяжущим средством и не случайно его называют «хлебом строительства». Из красноярского цемента построены все ГЭС на Енисее, все крупные здания и сооружения региона. И этот процесс продолжается: по-прежнему для всех важных и крупных объектов требуется продукция «Красноярского цемента». Но если в 2021 году был рост рынка цемента, в 2022 произошло снижение спроса по всей стране. В частности, в Красноярском крае он упал до 1,3 млн тонн (-12%). В связи с этим снизились объемы реализации продукции и у «Красноярского цемента»: в январе–октябре предприятие отгрузило потребителям 558,5 тыс. тонн цемента (-7,5% по сравнению с прошлым годом).

Одна из причин этого – рост рынка фальсификата. Причем, произвести цемент вне завода невозможно, поэтому производители фальсификата покупают его на заводах и разбавляют различными сыпучими материалами. Качество и надежность такого материала соответствующие. Чтобы обезопасить своих потребителей, Красноярский цементный завод в 2023 году сменит упаковку для розничной продажи.

Дмитрий Киреев, управляющий директор ООО «Красноярский цемент». Фото: пресс-служба Красноярского цементного завода

Также в этом году завод строит новый цех «Помол» с цементной мельницей замкнутого цикла производительностью до 100 тонн в час. Сейчас идет монтаж и пусконаладка оборудования, отделка внутренних помещений. Торжественное открытие цеха запланировано на июль 2023 года.

Это очень важный проект и для предприятия, и для потребителей, так как уже несколько лет на рынке наблюдается тенденция к росту потребления тонкомолотых высокомарочных цементов – именно такие и будут выпускать в новом цехе на новом оборудовании.

Еще один важный вопрос для красноярцев - экология.

Результаты онлайн-мониторинга открыты для всех, их можно посмотреть на сайте минэкологии Красноярского края.