Энергетики модернизировали крупнейшую в Сибири подстанцию 1150 кВ «Итатская»

На объекте «ФСК – Россети» полностью обновлен парк выключателей 500 кВ, что позволило повысить надежность схем выдачи мощности сразу четырех электростанций: Назаровской и Березовской ГРЭС, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.

Работы выполнялись поэтапно на действующем центре питания. Сначала энергетики заменили два воздушных выключателя на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 1150 кВ. Затем на ОРУ 500 кВ внедрили еще 22 новых коммутационных аппарата, предназначенных для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.

Все установленные элегазовые выключатели произведены в России. Они пожаро- и взрывобезопасны, просты в эксплуатации и практически не требуют ремонта. Срок службы такого оборудования составляет не менее 30 лет.

Переход от воздушных выключателей к элегазовым позволил вывести из эксплуатации компрессорные установки, повысить энергоэффективность подстанции, сократить трудозатраты и расходы на обслуживание и ремонт энергообъекта.

Напомним, что в 2021 году на подстанции 1150 кВ «Итатская» была выполнена также модернизация устройств релейной защиты и автоматики с переводом их на высокоавтоматизированную платформу. Это повысило быстродействие и надежность оборудования, снизило риск его выхода из строя.

Мощность подстанции 1150 кВ «Итатская» составляет 1002 МВА. Она играет ключевую роль в стабильной работе энергосистемы Сибири, обеспечивая выдачу мощности значимых объектов генерации, включая Саяно-Шушенскую ГЭС – крупнейшую электростанцию России, и участвуя в транзите энергии из Красноярского края в Алтайским край, Томскую и Кемеровскую области.