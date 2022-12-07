Реконструкция очистных сооружений в Красноярске: грабли поменяли на автоматику

Фото: sibgenco.online

На эти и другие вопросы ответила в эфире радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

- Елена Владимировна, вы приехали в Красноярск специально на открытие нового цеха механической очистки стоков Левобережных очистных сооружений. Получается, это знаменательное событие не только для нашего города?

- У нашей ассоциации давние отношения с компанией «КрасКом», есть что обсудить. Но поводом приехать в ваш город действительно стал новый цех. Коллеги сделали очень хороший проект, я за них очень рада. Все, что касается канализации в России, – очень капиталоемкие и дорогостоящие мероприятия. А в Красноярске это сделали за свой счет – это отдельная заслуга, и такое нечасто случается.

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Фото: РАВВ

- Для профессионалов это значимое событие, а заметят ли его жители города?

- Когда люди пользуются водой, они не думают, что с ней происходит дальше. Нужно понимать, что вся эта вода через систему трубопроводов попадает на очистные сооружения. И раньше вся эта река нечистот с тряпками, бумагой и прочими отходами попадала в цех, в котором весь мусор убирали вручную! Это очень тяжело и неприятно. Это адский труд на улице в холод и зной и жуткое зловоние. Сейчас все изменилось кардинально. Мусор удаляют с помощью решеток с просветом всего 4 мм, ничего не проскочит, кроме песка. Все твердые отходы снимаются с решеток, идут в баки-накопители и потом увозятся на полигон твердых бытовых отходов. Весь процесс происходит автоматически, без участия человека. Если раньше люди работали на улице с граблями в руках, то сейчас они в помещении нажимают кнопочки. И строители, и КрасКом сделали все отлично!

- То есть система механической очистки станет экономнее и безопаснее?

- Она не станет дешевле. Это и капитальные вложения, и эксплуатационные расходы: освещение, обогрев, электроэнергия на работу оборудования. Но труд станет намного легче и приятнее. И качественная механическая очистка, несомненно, сделает качественней и последующие этапы очистки.

- А за чей счет построен новый цех?

- Это не федеральные и не краевые средства, это средства самого предприятия. В частности, те, что собраны и будут собираться за подключение. Это очень сложно! Сейчас в России водоканалам выделяются федеральные деньги на экологические проекты. Но пока в эту большую программу вошла только река Волга. Есть инициативы включить в нее и другие реки. Но пока этого не случилось, красноярцы построили новый цех механической очистки стоков за свой счет.

Запуск в опытную эксплуатацию ЛОС. Фото: sibgenco.online

Тариф на водоотведение у вашего региона очень низкий. В России в среднем тариф за водоотведение 1000 литров стоков - 27 рублей. То есть за эти деньги нужно превратить 1000 литров грязной воды в чистую. Это смехотворно мало! А в Красноярском крае тариф еще ниже - 17 рублей. Меньше чем две копейки за литр. Предприятию очень тяжело. У вас работают просто кудесники! Но потребителю такой тариф, конечно, нравится. Люди не понимают последствий. Им кажется: я воду вылил, что там с ней дальше, меня не касается. Но эти стоки попадают в водоемы, откуда потом берется питьевая вода. И чем качественней они очищены, тем лучше для всех. Это красноярцы избалованы качеством питьевой воды: пьют из-под крана. Такая роскошь доступна далеко не всем.

- Если сравнивать Красноярск с другими городами страны по качеству очистки сточных вод, то на каком уровне находится наш город?

- Все очистные сооружения в стране, как и в Красноярске, строились в 50-70 годы прошлого века и нуждаются в реконструкции. Где-то сумели ее сделать, где-то нет. Красноярск на хорошем среднем уровне, ближе к лидерскому. Новый цех механической очистки не уникален, такие цеха должны быть везде. Уникальность в том, что в Красноярске сделали эту огромную работу самостоятельно, это заслуживает большого уважения! Безусловно, нужно и дальнейшее обновление, и я знаю, что такие планы есть, и они еще более дорогостоящие. Требования к сточной воде более строгие, чем к питьевой, и эти нормативы должны соблюдаться.

О работе нового комплекса гостям рассказывал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров (на фото первый слева). Фото: телеграм Владислава Логинова

- А если сравнить Россию с другими странами?

- У нас только 65% жителей России пользуются централизованным канализованием, 35% не имеют такой возможности. Например, в Европе это 100%. Но очистка стоков, система и технологии – все точно такое же. Если сравнивать тарифы, то в Европе они намного выше, в России на первом месте социальная ориентированность. Спросите, например, у красноярцев, сколько они платят за воду или водоотведение. Будет немая сцена. Большинство не знает. Но при этом говорят, что тарифы высокие. А за телефон платят кратно больше! В Европе это не обсуждается, люди платят столько, сколько это стоит.

- Елена Владимировна, как вы считаете, можно ли повторить опыт Красноярска в небольших городах?

- Это почти невозможно без поддержки федерального или регионального бюджетов. Чем меньше город, тем сложнее осуществить такие проекты. Потому что средств значительно меньше и они идут на то, чтобы поддерживать существующую систему. Для небольших городов нужны специальные программы. Наша ассоциация водоснабжения и водоотведения выступает за то, чтобы очистка была качественной везде. Мы устали обсуждать, что водоканалы не создают, а принимают и чистят те стоки, что есть. Водоканал - это щит любого города и водоема. Но несмотря на эту важную роль, проблема очистных сооружений очень острая и не решается комплексно. Каждый водный объект подвержен нагрузке, и маленькие водоемы с ней не справляются. Такая крупная река, как Енисей, способна к самоочищению, а вот Волга уже нет, именно поэтому с нее и началась федеральная программа защиты водоемов.

Наша справка

Канализационная система города Красноярска выполнена двумя отдельными сетями, каждая из которых оснащена собственными очистными сооружениями, лево- и правобережными.

Они построены практически одновременно, в 1969-1970 годах. Правобережная уже обновлена: в 2010 году здесь запущена современная станция ультрафиолетового обеззараживания стоков, такая же появится после реконструкции и на левом берегу.

Реконструкции левобережных очистных сооружений была разбита на несколько этапов:

- 2019 г. — разработка проекта;

- 2020 г. — получение одобрительного заключения государственной экспертизы;

- 2021 г. — закупка оборудования и выбор подрядной организации строительства цеха комплекса механической очистки;

- 2022 г. — строительство нового комплекса механической очистки канализационных стоков.

Реконструкция стала самым крупным инвестиционным проектом за всю историю красноярского водоканала и первым за Уралом новым комплексом механической очистки, оснащенным современным оборудованием. Следующим этапом станет обновление химической и биологической очистки. В этом году занимались разработкой проекта с учетом всех новых природоохранных требований.

В первый этап реконструкции вложено 564,8 млн рублей, включая стоимость оборудования и разработку проекта. На реконструкцию всего комплекса нужно минимум 6 миллиардов рублей.

Реконструкцию выполнил генеральный подрядчик «Сибагропромстрой». Заказчик работ «КрасКом» — совместное предприятие правительства Красноярского края, администрации города Красноярска и СГК.