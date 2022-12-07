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В Красноярском крае более 200 предпринимателей получили субсидии на развитие бизнеса, в частности на компенсацию затрат. Как рассказали в правительстве региона, на реализацию такой финансовой поддержки в госпрограмме края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» было предусмотрено порядка 80 млн рублей.

Сумма субсидий зависит от типа занятости бизнесмена: предприниматель мог получить до 500 000 рублей, самозанятый – до 100 000 рублей. Чтобы получить компенсацию, необходимо было участвовать в конкурсах, которые проводили муниципалитеты.

Благодаря этой программе, к примеру, ООО «Ника» из Боготола компенсировала часть средств, потраченных на оборудование для радиовещания, типография в Ачинске – на автоподатчик и режущий плоттер, компания «Мебель, земля и недвижимость» из Шушенского района – на станки для производства мебели, ОАО «Красное» из Балахтинского района – на сертификацию мясной продукции, таймырский предприниматель Анатолий Малачинский – на фронтальный погрузчик, Елена Титова из Енисейска – на вязальную машину.

Участвовать могут и представители ИП. Так, индивидуальный предприниматель Александр Черкашин смог компенсировать 450 000 рублей из средств, потраченных на покупку автобуса для пассажирских перевозок в Дивногорске.

- Я уже не первый раз обращаюсь в местную администрацию за финансовой поддержкой. Автобус красивого синего цвета теперь радует местных жителей на маршруте, – говорит предприниматель.

В этом году в агентстве развития малого и среднего предпринимательства края усовершенствовали механизм предоставления субсидии муниципалитетам для бизнеса в территориях.

- Из краевого бюджета на субсидии было выделено 180 млн рублей, и мы впервые разделили средства на два направления. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что новый подход в работе с данным видом финансовой поддержки себя полностью оправдал. Часть финансирования мы решили направить на небольшую адресную поддержку бизнеса, эта мера была направлена в первую очередь на сохранение занятости населения. Данной финансовой поддержкой можно было воспользоваться, чтобы компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, уплату процентов по кредитам, лизинговых взносов и платежей, текущий ремонт помещения и т.д. Вторая субсидия – до 15 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Такое нововведение позволило в разы увеличить количество получателей поддержки: в 2021 году – 86 предпринимателей, в 2022 – 497, – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Такая поддержка предпринимателей будет действовать и в 2023 году. Поэтому предпринимателям уже сейчас стоит обратиться в администрации территорий, чтобы узнать про условия конкурса и сообщить о своем желании в нем участвовать.