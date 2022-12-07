Реальные доходы красноярцев с начала года выросли на 0,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае реальный доход населения в период январь-сентябрь 2022 года вырос на 0,5%. Об этом сообщает Красноярскстат.

По данным экспертов, среднедушевой денежный доход красноярцев составил 38 518 рублей, по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, он увеличился на 15,8%. Однако почти всю эту прибавку «съел» индекс потребительских цен, как итог – реальный доход увеличился лишь на 0,5%.

Средняя зарплата в Красноярском крае составила 68 515 рублей. По отношению к январю-сентябрю прошлого года она увеличилась на 17,9%, но из-за роста цен реальный рост зарплат составил 2,6%.

Средний размер пенсии на 1 октября 2022 года в Красноярском крае 19 755 рублей. За год он вырос на 16,6%, но реальное увеличение остановилось на отметке 3,5%.