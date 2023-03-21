Енисейск в марте станет «Столицей здоровья»

Фото: АО «Губернские аптеки»

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля «Столица здоровья», который в 2023 году пройдет в 10 городах Енисейской Сибири. И первым станет Енисейск.

25 марта енисейцев ждут на двух основных площадках – в физкультурно-спортивном центре «Юбилейный» и в Центральной городской библиотеке.

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!».

Образовательная площадка фестиваля откроется в Центральной городской библиотеке Енисейска на ул. Ленина, 95 и будет работать с 14.00 до 17.00.

В программе:

- Лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста. В частности, врач Енисейской районной больницы Наталья Дульнева расскажет о витаминах, необходимых людям в серебряном возрасте.

- Площадка «Губернских аптек» и волонтеров-медиков: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения и др.

- Проверка слуха специалистом медицинского центра «Доктор Слухов» (Красноярск).

- Дегустация чаев и презентация натуральной косметики.

- Консультации специалистов учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

- Консультации сотрудников отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

- Площадка мобильной бригады Енисейской районной больницы: можно будет сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, степень насыщенности крови кислородом, измерить внутриглазное давление, заполнить анкету для диспансеризации. Обращаем внимание, что описание ЭКГ на месте делать не будут, его нужно будет забрать в больнице, на месте вам все расскажут.

– Чаепитие «Рецепты здоровья» в формате сторителлинга: енисейцы рассказывают о том, что им помогает сохранять физическое здоровье и бодрость духа.

Все гости фестиваля получат в подарок журнал о здоровом образе жизни «Серебряный возраст».

А также 25 и 26 марта в «Губернских аптеках» Енисейска можно будет познакомиться с ассортиментом товаров и услуг для здорового долголетия, кстати, на многие товары в эти два дня будут приятные скидки, 15%.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки»

Фестиваль в Енисейске проходит при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, Автоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Енисейска, Центральной библиотечной системы г. Енисейска, Енисейской районной больницы, ФСК «Юбилейный», Енисейского педагогического колледжа.