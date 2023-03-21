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Наука21 марта 2023 9:34

На месте строительства поликлиники в Красноярске нашли древние орудия труда и останки животных

Сейчас находки изучают археологи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/krskstate

Фото: t.me/krskstate

21 марта в Красноярске на месте строительства поликлиники в Пашенном нашли окаменелости. Об этом сообщает тг-канал «С мира по факту».

Фото: t.me/krskstate

Фото: t.me/krskstate

Древние артефакты были найдены на стройплощадке поликлиники между улицами Графитная и Судостроительная. Среди находок орудия труда доисторических жителей этой территории, а также останки животных. Сейчас найденные окаменелости изучают археологи.

Фото: t.me/krskstate

Фото: t.me/krskstate

Поликлинику в этом районе строят в рамках проекта «Здравоохранение», ее должны сдать до конца 2024 года. Площадь составит 15 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 600 посещений в смену.

Наука: Клуб любознательных