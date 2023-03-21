«Руби ей голову»: в Хакасии группа подростков жестоко измывалась и убила собаку

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Взгляд Инфо"

В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором группа подростков издевается над собакой. Питомец после мучений не выжил. Проверкой занялась полиция, сообщает ГУ МВД по Республике Хакасия.

В подписи к видео сообщается, что случилась жуткая история еще в ноябре 2022 года. Место происшествия – деревня Чапаево. Участниками и авторами съемки являются ученики кадетского класса сельской школы.

Само видео низкого качества, поэтому о происходящем можно судить по большей части по комментариям. Подростки громко хохочут и дают советы своим знакомым, которые стоят на пустыре рядом с собакой.

- Они, короче, собаку [бьют].

- Он ей хочет хвост отрубить!

- Отруби ей голову! Давай ее на пилораму!

- [Бей] ее кирпичом по [морде]. О, это было прям смачно!

При этом школьники на камеру чокаются пивом и тут же предлагают разбить бутылку и резать животное. Была ли на тот момент еще живой собака – неизвестно.

Видео 18+, поэтому оно выложено только на нашем телеграм-канале.

Сотрудники МВД по региону начали проверку. Они выяснят все причины и обстоятельства того, что произошло.

Пока установлены личности двоих подростков (на видео их трое, еще минимум двое остались за кадром). Это школьники 2006 и 2007 годов рождения. В полиции решено поставить их на профилактический учет, а родителей – привлечь к административной ответственности.

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