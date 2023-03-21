На Таймыре пройдет чемпионат мира по экстремальному плаванию – прямо на Енисее

На Таймыре пройдет чемпионат мира по экстремальному плаванию. Фото: сайт Агенства развития Норильска

На Таймыре – за Полярным кругом – вновь пройдет чемпионат мира по плаванию на открытой воде X-WATERS. Состязание не для всех, приглашаются смельчаки, для которых покорить Енисей на 69 широте – это и адреналин, и спортивный азарт, и жизненная потребность.

Экстремальный холодовой заплыв состоится 29 июля в Дудинке, в районе пассажирского причала. Июль – потому что это самый теплый летний месяц, ожидаемая температура воды составляет 10-14 градусов. Спортсменам предложат три дистанции: 100 метров, 500 метров и 3 километра.

Одним из организаторов является Агентство развития Норильска. Там рассказали, в чем особенности каждой дистанции:

- 100 метров по течению – это быстрый конкурентный старт, не требующий наличия у спортсмена гидрокостюма. Его можно комбинировать с другими дистанциями.

- 500 метров по течению – это подходящий вариант для пловцов любого уровня, способных выдержать 5-10 минут в 10-градусной воде. Наличие гидрокостюма у спортсмена обязательно.

- 3 километра – это экстремальная категория, которая подойдет опытным пловцам с холодовой выносливостью выше средней. Для спортсменов на этой дистанции обязательно наличие гидрокостюма и неопренового шлема.

Два предыдущих заплывать проходили на озере Лама. Фото: сайт Агенства развития Норильска

Регистрация уже началась. Пловцы из Норильска и Дудинки, которые собираются принять участие в заплыве в составе сборной Таймыра, сейчас активно готовятся к соревнованиям в бассейне.

Остается добавить, что в 2021 и 2022 годах заплывы на открытой воде проходили на озере Лама, на территории знаменитого и уникального плато Путорана. Именно они помогли громко заявить о туристическом потенциале Таймыра. Одно «но»: добраться до места непросто, на вертолете из Норильска. Это сказывалось на количестве участников. Так что в этом году, с переносом места заплыва, организаторы надеются на большее количество и спортсменов, и болельщиков.

Фото: Насиф Сиразетдинов, Денис Гаськов