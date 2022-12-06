В Красноярске таксист-курьер устроил скандал с клиентками из-за 15 рублей

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске водитель такси повздорил с клиентами. Как рассказали пользователи в паблике «ЧП Красноярск», они вызвали такси (не самых популярных фирм) и заказали курьерскую услугу, поскольку забыли ключи от квартиры. Таксист забрал посылку, однако по прибытии на место закатил скандал.

Клиентки, две девушки, рассказали, что якобы заранее заплатили за доставку через онлайн банк по указанным реквизитам. Однако таксист возмутился, что не получал никакой оплаты. Разборка продлилась несколько минут, и в итоге девушки согласились заплатить курьеру снова – уже по названным им реквизитам.

Стоимость доставки составила 240 рублей – то есть, если верить девушкам, они потратили на нее в сумме 480 рублей. Однако таксист заявил, что клиентки должны были оплатить ему те четыре минуты простоя, что ушли на выяснение обстоятельств, а значит, должны ему еще 15 рублей.

Девушки отказались: по их словам, курьер вел себя неадекватно и даже якобы забрал у одной из них телефон. Каким-то образом дамы вызволили гаджет назад и покинули место конфликта. По их словам, таксист еще некоторое время следил за ними, но на видео этот момент не попал.

В комментариях нашлись те, кто усомнился, что девушки действительно оплатили посылку дважды. Аргументация логичная – если дамы так легко согласились заплатить второй раз, то не стали бы идти на принцип из-за лишних 15 рублей. Как бы там ни было, это не отменяет крайне неадекватное поведение таксиста, местами даже подпадающее под действие уголовных статей – например, когда он, фактически, ограбил девушку, отобрав у нее телефон.