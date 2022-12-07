Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2022 5:00

Прямой эфир: надежность теплосетей и вопросы карьеры с руководителями Сибирской генерирующей компании

Подключитесь к диалогу 8 декабря в 13.00
Источник:kp.ru

В Красноярске 8 декабря в 13.00 пройдет прямой эфир с двумя руководителями Сибирской генерирующей компании.

Исполнительный директор СГК Павел Барило ответит на вопросы о том, как повысить надежность теплосетей и генерирующего оборудования, а директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков расскажет всё о карьерном росте в компании.

Руководители Сибирской генерирующей компании подведут итоги 2022 года и поделятся планами на 2023-й. Во время прямого эфира можно будет узнать о ремонтных программах, продолжении инвестиций, и о том как будут меняться условия труда для сотрудников компании. Вы тоже можете задать свои вопросы - не пропустите.

КОНКРЕТНО

Прямой эфир состоится в четверг 8 декабря в 13.00 в телеграм-канале.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ