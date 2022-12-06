В Красноярском крае полицейские нашли пропавшее из-за пурги судно, с замерзающими пассажирами на борту

Фото: МВД

В Красноярском крае пропало судно на воздушной подушке, перевозившее двоих пациентов из села в больницу. Как сообщили в МВД, аэроход очень вовремя обнаружили полицейские – у борта кончилось топливо, пассажиры начали замерзать.

Все произошло между поселком Проточный и деревней Промбор на реке Чулым. Судно, перевозившее двоих пациентов и фельдшера, перестало выходить на связь, а в намеченное время аэроход не прибыл в точку назначения.

Был поднят личный состав отделения полиции, из которого была сформирована поисковая группа. Через некоторое время сотрудники МВД обнаружили борт на расстоянии около 90 км от села Новобирилюссы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пациенты были доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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