В Красноярске 100-летний пожилой мужчина предложил требовавшим миллион телефонным мошенникам всего 23 рубля

Фото: МВД

Телефонным мошенникам не удалось развести 100-летнего мужчину из Красноярска на деньги. Как рассказали в пресс-службе МВД, дедушка сразу раскусил аферистов, и на требование заплатить 1 000 000 рублей предложил всего 23 рубля.

2 декабря пожилому мужчине позвонила неизвестная женщина на домашний телефон. Она сразу заявила, что его внучка стала виновницей ДТП, в котором очень сильно пострадал другой человек. Чтобы «решить» вопрос об уголовном деле и забыть про происшествие как страшный сон, мужчине необходимо заплатить 1 000 000 рублей.

Дедушка сразу сообразил, что ему позвонили мошенники и сообщил, что он может им отправить только 23 рубля. Это все, что у него есть, но ради такого дела он готов отдать последнее. Женщина тут же повесила трубку.

Оказалось, что внучки у 100-летнего мужчины никакой нет, а о мошенниках он наслышан от местного участкового, который периодически заходит проведать его и рассказывает о новых способах аферистов выманивать деньги.

В полиции завели уголовное дело по статье «покушение на преступление». Сейчас мошенников разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейские наградили 95-летнего красноярца, который обдурил мошенников

- Ваш сын совершил дорожно-транспортное происшествие. Он ехал за рулем и сбил девушку. Девушка сейчас в больнице, при смерти. Вы же понимаете, что вашему сыну грозит большой срок. Но если разобраться, не все так просто и он не виноват. Но все улики против него, понимаете? (подробнее).