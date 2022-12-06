Красноярские сотрудники ГИБДД развеяли 7 мифов о непристегнутом ремне безопасности

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Красноярские госавтоинспекторы развеяли 7 мифов о непристегнутых ремнях безопасности в автомобиле. Если коротко, то вывод один – нужно пристегиваться.

Можно непристегиваться на скорости до 60 км/ч

По статистике ГИБДД большая часть аварий происходит в черте города, где как раз действует этот скоростной режим. И при определенных обстоятельствах именно этой скорости достаточно, чтобы получить летальный исход.

Ремень мешает быстро покинуть авто при пожаре или утоплении

На самом деле механизм, удерживающий пряжку ремня, создан таким образом, чтобы при необходимости его легко можно было отщелкнуть и вытащить ремень.

Пассажирам на заднем ряду ремень не обязателен

Не обязателен только в том случае, если во время аварии хочется биться телом о сидения, подлокотник и вылететь лицом в панель управления, а то и в лобовое стекло.

Ремень безопасности ломает ребра

Такой вариант не исключен, но благодаря ремню это может быть самое меньшее из повреждений при серьезных ДТП, чем если бы ремня не было.

Если есть подушки, ремни не нужны

Выстрел подушки может серьезно травмировать непристегнутого пассажира, да и инерцию при торможении никто не отменял. Можно очень сильно удариться лицом, шеей и грудной клеткой, получив при этом не самые слабые переломы. А ремень удержит человека в кресле и поможет этого избежать. Ну и во многих авто подушки просто не срабатывают, если ремень не пристегнут.

Ремень мешает маневрам

Попробуйте подвинуть кресло, настроить зеркала и положение руля. В 99% случаев неудобство решаются после этих манипуляций.

При аварии лучше вылететь из авто

«Как гордый орел», получив при этом множественные порезы, переломы, а то и вовсе летальный исход. Вы же не знаете, куда вы вылетите из лобового стекла. У пристегнутых больше шансов сохранить здоровье и жизнь даже при перевернутой машине.