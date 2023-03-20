Как получить материальную помощь на выплату ипотеки в Красноярском крае 2023: категории, суммы, социальные выплаты, кому положены

Как получить материальную помощь на выплату ипотеки в Красноярском крае 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжают действовать меры поддержки для ряда категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Рассказываем, как получить материальную помощь на выплату ипотеки в Красноярском крае 2023: кому они положены и как оформить.

Кто может получить материальную помощь на выплату ипотеки в Красноярском крае в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплату могут получить следующие категории граждан:

- работники бюджетной сферы;

- многодетные семьи, воспитывающие четырех детей и более;

- ветераны боевых действий.

Так, субсидию можно потратить на погашение основного долга или же процентов по ипотеке. При рассмотрении заявки учитываются следующие параметры:

- стаж работы;

- возраст;

- реальная нужда в жилье на момент покупки квартиры – она определяется квадратурой. То есть, если приходится меньше 15 кв.м на на одного члена семьи, либо 18 кв.м – в частных домах и 21 кв.м на севере края; проживающие в домах, признанных непригодными для этого, в коммуналках, общежитиях, съемных квартирах и квартирах, где живут несколько семей, а также если в составе семьи есть тяжело больной человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда обращаться для получения материальной помощи на выплату ипотеки в Красноярском крае в 2023 году

Оставить заявку на предоставление выплаты нужно в Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Адрес: Красноярск, ул. Заводская, д. 14, телефон 8 (391) 211-33-50.

Условия для получения материальной помощи на выплату ипотеки в Красноярском крае 2023

Для бюджетников:

- Получить социальную выплату может гражданин, работающий по основному месту работы не менее 3 лет к моменту подачи заявления в организации;

- Либо государственный или муниципальный служащий со стажем не меньше 3 лет к моменту подачи заявления, в возрасте до 30 лет включительно, не состоящий в браке и не имеющий детей, либо в возрасте до 40 лет включительно, заключивший состоящий в браке и с детьми или имеющий детей вне брака.

Для многодетных семей:

- в семье должны воспитываться 4 ребенка и более, включая пасынков, падчериц и детей, находящихся под попечительством;

- в семье есть дети, обучающиеся по очной форме, но им должно быть не старше 23 лет, на территории края должны жить не менее 5 лет.

Для ветеранов боевых действий:

Право на получение субсидии имеют следующие категории:

- инвалиды боевых действий, военные, рядовые и офицеры органов МВД, противопожарной службы, ФСИН, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

- собственно, ветераны боевых действий. Перечень категорий можно посмотреть по ссылке;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, а также члены семей военных, рядовых и начальствующих ОВД, противопожарной службы, учреждений и ФСИН и органов госбезопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, право на льготу имеют члены семей военнослужащих, погибших в плену и признанных пропавшими без вести в районах боевых действий.

Чтобы получить социальную выплату нужно также отвечать двум критериям:

- постоянно жить в Красноярском крае не менее 5 лет;

- являться нуждающимся в улучшении жилищных условий. Условия можно посмотреть на сайте краевого жилфонда.