Как изменилось налогообложение в Красноярском крае в 2023 году: новый закон о налоге на имущество уже принят Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае парламентарии приняли новый закон о налоге на имущество организаций. Рассказываем, как изменилось налогообложение в Красноярском крае в 2023 году.

Новый закон о налоге на имущество в Красноярском крае приняли парламентарии 17 марта 2023 года. Он заменит устаревший закон от 2007 года. Необходимость в корректировке возникла после изменений в Налоговой кодекс РФ. Так в чем же суть нового налога?

Как будет работать новый закон о налоге на имущество в Красноярском крае 2023

- Продлена налоговая льгота для организаций-производителей и переработчиков сельхозпродукции. Они освобождены от уплаты имущественного налога до 2026 года;

- От налога на имущество освобождены ресурсоснабжающие организации, так же до 2026 года. Это сделано для сдерживания цена услуги ЖКХ;

- Для энергетиков предусмотрена 50% льгота при условии, если они будут строить школы и детские сады;

- льготы предусмотрены и для организаций при добыче компонентных руд на севере Красноярского края и в целом вкладываться в развитие северных территорий;

- Не будут облагаться налогом объекты, входящие во Всероссийский реестр объектов спорта.

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