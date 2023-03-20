Тайны 13-го элемента. В Красноярске прошел необычный урок химии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже много лет «Комсомольская правда» вместе с лучшими учителями Красноярского края готовит необычные уроки географии, химии, истории, экологии для всех школ нашего региона.

В марте этого года такой урок прошел в форме квиза и был посвящен 13-му элементу периодический системы химических элементов, алюминию. Участники собирали атом алюминия, в котором вокруг ядра движутся 13 электронов и потому заданий было ровно 13.

В гимназии №8 Красноярска все три команды с заданиями справились, но победили те, кто сумел сделать это быстрее!

- Уже во время квиза появились новые идеи, как можно провести такой урок. Его особенность в том, что он вариативный. Например, мне помогали 13 старшеклассников, которые на 13 станциях выдавали задания и проверяли правильность их выполнения. Но если таких помощников нет, то учитель сможет справиться и один. Также задания квиза можно выполнять командой, а можно – индивидуально, - рассказывает один из разработчиков урока «13 элемент», учитель химии гимназии №8 Красноярска Олеся Соколовская.

- Квиз популяризирует Олимпиаду РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего», которая ежегодно проходит для учеников 8-11 классов. Школьники могут продемонстрировать свои знания в математике, физике, химии и информатике, а победители и призеры получают от 1 до 7 дополнительных баллов и преимущество при поступлении в вузы-партнеры на профильные направления в Красноярске, Иркутске, Волгограде, Новокузнецке, Екатеринбурге, - рассказал Александр Голубь, менеджер отдела по работе с молодежью и профориентации дирекции по персоналу компании РУСАЛ.

Квиз «13 элемент» - это хорошее настроение, соревновательные эмоции и, конечно, высокие отметки в классный журнал.

А Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» - это уже выбор будущей профессии и подготовка к поступлению в вуз. Подробности на портале Олимпиады.

Как прошел урок в Красноярске можно посмотреть в фотогалерее.

НАША СПРАВКА

Напомним, РУСАЛ основан в 2000 году Олегом Дерипаска. Он заложил стандарты социальной политики компании по работе с талантливой молодежью.