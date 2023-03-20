В Красноярске зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зарегистрировали первый в 2023 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Привезла его туристка, отдыхавшая в Таиланде. Об этом сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

После того, как женщина вернулась из-за границы, она почувствовала недомогание. Поднялась температура, незначительная – 37,5 градусов – но неприятная. Плюс незначительная боль в шейном отделе. Обратилась к врачу в поликлинику. Кстати, рассказала, что там ее кусали местные комары, но она не придала этому значения. После того, как женщина сдала кровь на анализ, и был установлен окончательный диагноз.

Глава Роспотребнадзора отметил, что от человека к человеку лихорадка Западного Нила не распространяется, переносчиками чаще всего являются комары. И, кстати, в некоторых регионах России есть природные очаги данной лихорадки, но в Красноярском крае их точно нет.