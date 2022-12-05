«Для нас это норма жизни»: в Красноярске волонтеров наградили за вклад в благоустройство «Столбов»

5 декабря в России празднуется День волонтера. Это событие отметили и в Красноярске организовав уборку и очередной этап благоустройства на «Столбах». В течение каждого года в нацпарке проходят десятки таких акций, а самых активных их участников в декабре непременно ждет награда в виде кубка. В этот раз его завоевала команда корпоративных волонтеров «Норникеля». Чем отличились добровольцы компании – в материале КП Красноярск.

5 лет добрых дел

Волонтеры корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра» и «Красноярские Столбы» сотрудничают вот уже почти пять лет. В 2018 году на территории нацпарка впервые прошел один из этапов экомарафона горно-металлургической компании «Понеслось». Тогда общими силами построили первые 500 метров экотропы со стороны фанпарка «Бобровый лог». Теперь по ней ходят миллионы туристов, не вредя при этом растительности и корням деревьев.

К сегодняшнему дню тропа заметно удлинилась, также волонтеры обустроили вдоль неё несколько смотровых площадок, каждая из которых по-своему полезна. Одна, например, рассказывает о пернатых обитателях «Столбов», другая поднимает проблему изменения климата и позволяет в реальном времени отследить температуру воздуха, влажность и атмосферное давление. Еще одна площадка с прекрасным видом на город разместилась на вершине канатной дороги К2. Она создана специально для людей с ограниченными возможностями.

- Волонтерство дает удовлетворение, душевный подъем. Когда ты какое-то полезное дело сделал, у тебя сразу отличное настроение и такое ощущение, будто праздник. Каждая акция такого плана объединяет большое количество людей, дарит новые знакомства. То есть это не только физическая активность на свежем воздухе, это еще и общение. А самое приятное, когда спустя время ты приходишь на «Столбы» и знаешь: вот это сделано нашими руками. Поэтому у нас даже есть лозунг, что волонтерство, как и спорт, должно быть нормой жизни. От него только плюсы, - поделилась корпоративный волонтер компании «Норникель» Наталья.

На счету волонтеров также обустройство двух родников на Центральных Столбах, чтобы туристы могли с комфортом набирать чистую природную воду. В 2020 году особое внимание уделили центральному входу: установили красивую входную группу, позаботились о настиле, местах для раздельного сбора мусора. И всё это не говоря о многократных акциях по уборке, регулярном обновлении экотропы, установке многочисленных стендов и кормушек для птиц. Одним словом, история волонтерских проектов на территории нацпарка богата и разнообразна.

Заслуженная награда

В преддверии Дня волонтера национальный парк «Красноярские Столбы» в очередной раз объединил волонтеров за общим делом. На этот раз, вооружившись лопатами и метлами, почистили экотропу от снега. В акции участвовали не только волонтеры «Норникеля», но и компаний МТС, СИБУР и др. К ним присоединились школьники, студенты и ветераны Свердловского района – «серебряные волонтеры».

Завершился день подведением итогов года и вручением кубка нацпарка за вклад в волонтерскую деятельность. Награда переходящая, и каждый год она вручается самой активной команде. От индивидуальных волонтеров Герасима и Галины Доценко, ставших лучшими в 2021 году, она совершенно заслуженно перешла к «Комбинату добра».

- В этом году волонтеры «Комбината добра» сделали очень много, и это наше завершающее мероприятие. Мы убрали снег с пешеходной тропы, установили большую трехэтажную кормушку для птиц и стенды с историей экомарафона «Понеслось» в Красноярске. Она началась еще в 2018 году, а теперь с каждым годом у нас всё больше акций и всё больше тех, кто в них участвует. Это не может не радовать, так как «Красноярские Столбы» ежегодно посещает свыше миллиона человек, а в штате всего 60 сотрудников. Помощь волонтеров для нас бесценна, - поделилась главный специалист отдела экопросвещения нацпарка Светлана Юшкова.

Сотрудничество продолжится

Особой благодарности за сотрудничество с нацпарком «Красноярские Столбы» удостоен построенный «Норникелем» фанпарк «Бобровый лог», которому 3 декабря исполнилось 16 лет. Благодаря своему соседству стороны почти каждый волонтерский проект реализуют совместно. Выигрывают в конечном счете посетители столь знаковых для Красноярска мест отдыха и, непременно, природа.

«В этом году мы расширили наши экопроекты. Фанпарк взял под своё шефство территорию поймы реки Базаиха от Бобрового острова до улицы Свердловской, и с июня мы очищаем этот участок от мусора. Хотел бы поблагодарить всех волонтеров, участвующих в акциях и нацпарка «Красноярские Столбы», и фанпарка «Бобровый лог», за приверженность делу, за добрый труд», - сказал генеральный директор фанпарка Константин Нестеров.

Самое главное, что добрые дела не прекратятся – волонтеры «Комбината добра» получили от нацпарка не только кубок, но и 100 тыс. рублей на дальнейшие проекты. Реализуются полезные инициативы и за счет грантов, которыми «Норникель» каждый год награждает своих волонтеров в рамках экомарафона «Понеслось».