На линию фронта из Красноярска ушла еще одна фура с гуманитарной помощью из центра сбора «Единой России»

Фото: Единая Россия

Из Красноярска на линию фронта ушла очередная фура с гуманитарной помощью из центра сбора партии «Единая Россия». С конца февраля было отправлено более 310 тонн необходимых вещей от неравнодушных жителей региона. В этот раз машина разгрузится в Ростове-на-Дону, Свердловске и Луганске. Для каждого города отправлены целевые посылки.

В Свердловск отправили канализационное и водопроводное оборудование для восстановления инфраструктуры жилых домов и социальных объектов. Несмотря на то, что боевых действий на территории города нет, восстановление началось не так давно, поэтому такая помощь будет своевременна и актуальна.

Другая часть груза будет распределена между городами Ростов-на-Дону и Луганск. Это посылки для военных: теплая одежда, обувь, вязаные носки, а также вещи, которые пригодятся в военном быту – бензопилы, лопаты, генераторы, наборы инструментов, стиральные машины и т.д.

На линию фронта бойцам отправили медикаменты и специальную технику: квадрокоптеры, тепловизоры и т.д. Большой вклад в формирование этого груза внесли красноярские транспортные компании.

Помимо этого, в связи с наступлением холодов, жители края собрали для военных собрали продукты, поддерживающие иммунитет – на передовую уехала большая партия квашеной капусты и сала. Эти продукты богаты витаминами.

Еще одна вкусная составляющая отправленного груза – 500 сладких подарков от работников красноярской фирмы «Краскон». Эти подарки получат военнослужащие в разных подразделениях, а вместе с ними и заряд хорошего настроения.

Отметим, до конца декабря «Единая Россия» сформирует еще одну, новогоднюю партию груза, которую направит нашим бойцам на передовой в преддверии праздников. Туда также войдут сладкие подарки, необходимые вещи и письма с теплыми словами и пожеланиями.