В Красноярске ожидается теплая рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам предсказали довольно теплую рабочую неделю, со средней температурой около -15 градусов. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник ожидается мороз и солнце. Днем – около -14 градусов, ночью похолодает до -21 градуса. Будет безветренно и без осадков.

Во вторник и среду синоптики прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков и сильного ветра. Днем будет около -11-13, ночью же -16-17 градусов.

В четверг днем вновь выглянет солнце. Обойдется без осадков, а дневная температура составит около -12 градусов. Ночью же температура понизится до -19 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в воскресенье. Днем не выше -11 градусов, ночью около -20.