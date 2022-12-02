Искусство будущего в полярную ночь: в Норильске проходит выставка избранных проектов уникального столичного биеннале

Конец ноября в Норильске ознаменован наступлением полярной ночи, которая продлится до середины января, но у местных жителей есть отличная возможность скрасить самые темные дни года. Два месяца в заполярном городе будет работать выставка избранных проектов биеннале «Искусство будущего». Прежде оно с успехом прошло в Москве, а теперь отправилось в турне по регионам, и Норильск – первый город в списке.

Художнику помогают технологии

Ключевая особенность биеннале «Искусство будущего» в том, что представленные здесь художественные работы созданы на основе новейших технологий Индустрии 4.0: нейросетей, 3D-анимации, виртуальной, дополненной реальности.

Например, художники Саша Сереченко и Катя Пряник (арт-дуэт Gray Cake) создали проект «Сны машины», заставив искусственный интеллект видеть сновидения. Работа создавалась на основе базы данных лаборатории нейровизуализации сна и сознания университета Женевы. Взяв из неё описания реальных человеческих снов, художники обучили нейросетевой алгоритм. В результате тот начал генерировать собственные сюжеты, похожие на те, что видим мы, когда спим, но зачастую гораздо более сюрреалистичные и витиеватые. Их трансляция на выставке собрала много восторженных отзывов, причем как в Москве, так и в Норильске.

Натюрморт с пластиковым стулом, помидором, цветком в горшке

Или другой проект: художник Дмитрий Кавка работает с нейросетью как с соавтором: она выбирает из базы GoogleImages объекты для натюрмортов, а он их пишет. Получается весьма хаотично, но любопытно. Вот описание одной из работ: «Натюрморт с пластиковым стулом, помидором, цветком в горшке, горой, проволокой, старыми кроссовками Nike, женским топом и пандой». Проект так и называется – «Гуглонатюрморты».

Погружение в искусство и космос

Благодаря выставке норильчане могут не только посмотреть работы признанных современных авторов, но и лично пообщаться с художниками. Программа биеннале включает несколько мастер-классов, и первый из них провел Ростан Тавасиев – живописец, график, инсталлятор. На биеннале он представил проект «Планетарные туманности», а в беседе с норильчанами раскрыл его суть.

Основной замысел автора – формирование художественных объектов прямо в космосе. Вдохновением и одновременно инструментом служат те самые планетарные туманности, которые в действительности представляют собой скопление ионизированного газа вокруг центральной звезды. В нашей галактике таковых может насчитываться до 10 тысяч, и художник, погрузившись в астрофизику, убедился: им можно придавать сложные формы, используя естественные физические процессы.

Само собой, для выхода науки и технологий на соответствующий уровень еще далеко, да и на создание одной такой скульптуры понадобился бы не один десяток тысяч лет и очень много денег. Но почему бы не поразмыслить на эту тему, не помечтать и не создать эскизы будущих космических скульптур уже сейчас? Этому и посвящено творчество Тавасиева.

- Многие еще только разбираются с современным искусством, а мы, кажется, шагнули далеко вперед. А если смотреть на проект Ростана Тавасиева, – это буквально шаг в вечность, в сверхбудущее, - поделилась директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» Наталья Федянина.

Планетарные туманности

Продолжит череду мастер-классов Дмитрий Кавка. Он расскажет, как искать вдохновение в повседневности и выходить за рамки привычного. Обращаясь к теме технологий, художник порассуждает о том, научится ли искусственный интеллект творить автономно, и если да, то как авторам быть с таким конкурентом и не потерять свою индивидуальность? На примере проекта «Гуглонатюрморты» художник объяснит, зачем он объединяет цифровые технологии и традиционные техники в одном произведении искусства. Обсудят и другие современные форматы творчества: генеративное видео, GIF-анимация и др.

Выставка будущего для города будущего

Биеннале «Искусство будущего» организовал московский Мультимедиа Арт Музей (МАММ). В столице выставка прошла с огромным успехом – на ней побывало около 300 тысяч человек.

- Сегодня в нашу жизнь входит цифровизация, у всех на слуху такие понятия, как «нейронная сеть», «искусственный интеллект». Нам хотелось собрать искусство, основанное на цифровых технологиях, и посмотреть, что этот материал означает для современного художника, к каким размышлениям его подталкивает. Вообще биеннале – это подарок на наш день рождения – музею в прошлом году исполнилось 25 лет, - рассказала заместитель директора по выставочной деятельности московского Мультимедиа Арт Музея Анна Зайцева.

В Музей Норильска привезли далеко не все работы, а только избранные, но оно и логично, ведь вся композиция в МАММ заняла восемь этажей! Помогла в организации биеннале и в столице, и в Норильске компания «Норникель».

- Норильск заслужил приезд такой выставки, поскольку город на протяжении всей своей истории создает ценности во имя прогресса и во имя будущего. Более 80 лет здесь производятся металлы, которые сами по себе дают возможность создавать новые технологии. Мы надеемся, что биеннале «Искусство будущего» еще сильнее вдохновит людей, которые двигают прогресс и создают ценности для всего человечества, - прокомментировала директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Будущий музей АММА в Норильске

Норильск по праву может называться городом будущего еще и потому, что сейчас он стоит на пороге больших перемен. Здесь стартовала масштабная реновация, которая, кроме прочего, предполагает мощное развитие культурной составляющей, а один из самых ожидаемых проектов – строительство Арктического музея современного искусства (AMMA – Arctic Museum of Modern Art). Сейчас работы на стадии проектно-сметной документации, открытие планируется в 2026 году. Нет сомнений, что с появлением такого музея события, подобные по своим масштабам и значимости биеннале «Искусство будущего», станут проводиться в Норильске регулярно.