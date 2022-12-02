Школьников и студентов Красноярского края приглашают принять участие в фестивале «РобоСиб» компании Эн+

Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» пройдет 19-20 января 2023 года в иркутском «СибЭкспоЦентре».

Участниками фестиваля могут стать команды школьников и студентов ссузов в возрасте от 4 до 18 лет со всей страны. Зарегистрироваться на «РобоСиб» можно на сайте проекта. Предварительное участие уже заявили команды из городов Сибирского федерального округа, республики Бурятии, а также из Миасса и Нижнего Новгорода. Ожидается, что в фестивале примет участие более 700 человек.

Конкурсная программа будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле» на фестивале откроется направление «Энергия в действии», где пройдут соревнования по трем возрастным категориям. Здесь ребята на практике освоят принципы работы гидроэлектростанций. А по направлению «Лига» участники смогут проверить свои силы в международных образовательных STEAM-соревнованиях по робототехнике, также познакомиться с основами инженерного дела, научиться проектировать и программировать. Помимо конкурсной программы для участников соревнований, фестиваль включает насыщенную интерактивную программу для гостей, вход на которую будет свободный.

– Этой зимой компания Эн+ в восьмой раз проведет ставший уже традиционным фестиваль «РобоСиб». За время существования проекта в нем приняли участие около 4 300 школьников и студентов, а команды-победители не раз с достоинством представляли страну на международных соревнованиях по робототехнике, – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+. – Это лишний раз доказывает важность таких мероприятий, направленных на формирование молодого поколения современных, активных инженеров и программистов. Приглашаю всех желающих подавать заявки на конкурсную программу, чтобы в январе встретиться в снежном Иркутске на «РобоСибе»!

Отметим, что фестиваль является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на чемпионат.

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Фестиваль «РобоСиб» компания проводит с 2013 года. За это время участники проекта сконструировали порядка 1 200 роботов, в том числе роботов-чистильщиков, которые помогали волонтерам экологической акции «360» убирать мусор на Байкале. Вектор по поддержке интереса к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям задан основателем компании Эн+ Олегом Дерипаской.

В этом году благодаря компании в Дивногорске, Иркутске и Красноярске открылись мультимедийные классы для школьников. Ученики 5-9 классов образовательных учреждений в 20 регионах России проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле». А для студентов действуют различные программы по подготовке профильных специалистов, поощрения лучших учеников и партнерские программы с ведущими вузами страны.