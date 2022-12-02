Попросил помочь с уроками выдуманному ребенку, а затем надругался: в Красноярске мужчина показывал порно и свои половые органы 10-летней девочке

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В Красноярске задержан 43-летний мужчина, подозревающийся в надругательстве над 10-летней школьницей. Как сообщили КП-Красноярск в Следственном комитете, заведено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

Все произошло 30 ноября неподалеку от остановки «Маяковская». Мужчина, прогуливаясь, заметил 10-летнюю незнакомую девочку. Он к ней подошел и начал разговаривать с ней, втираясь в доверие. Когда они «подружились», то он попросил ребенка помочь с домашними заданиями его дочери, а то она не справляется сама. Своего ребенка, он, конечно же, придумал. Девочка, долго не раздумывая, согласилась.

- Приведя ребенка к себе домой, мужчина начал демонстрировать девочке ролики порнографического содержания, а также свои половые органы. Затем выпустил школьницу из дома, - пояснили в пресс-службе.

Напуганная девочка сразу же рассказала обо всем родителям. Те, в свою очередь помчались в отдел полиции.

Следователи СК совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска полиции оперативно смогли установить личность мужчины и задержать его в его же собственной квартире.

В ближайшее время силовики выступят в суде с ходатайством об аресте, мужчине будет предъявлено обвинение.

Отметим, что 43-летний житель Красноярска уже был судим несколько раз: за кражу, незаконное проникновение в жилище и мошенничество.