«КрасКом» могут через суд лишить контрактов на обслуживание сетей Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура через суд требует лишить «КрасКом» обслуживать сети Красноярска. У компании заключены договоры на аренду муниципального имущества с властями, однако в прокуратуре считают, что организация обслуживает городские сети не так хорошо, как могла бы – из-за этого в городе регулярно случаются коммунальные аварии.

Прокуратура установила, что в 2006 году мэрия заключила с ООО договоры аренды на городскую собственность. Организации передали в обслуживание более 10 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе очистные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения.

С того момента и по 2021 год «КрасКом» инвестировал около 6,2 миллиарда рублей в обновление инфраструктуры – при том что контрактом было предусмотрено обновление сетей аж на 48,8 миллиарда.

Также, по данным прокуратуры, число коммунальных аварий растет год от года. В среднем каждый год число ЧП на сетях увеличивается на 6-8% – в 2022 году их было зафиксировано свыше 500.

«Таким образом, на протяжении многих лет ООО «КрасКом» должным образом не проводились мероприятия по модернизации, строительству инженерных сетей в Красноярске. В результате этого в городе произошли многочисленные коммунальные аварии, что привело к ограничению, прекращению водоснабжения жителей краевого центра», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве также подсчитали, что амортизационная степень износа сетей водоснабжения составила 70-75 %, сетей водоотведения — 69-73%. Прокуратура планирует, после удовлетворения иска, контролировать процесс обновления сетей.