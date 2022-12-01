В Красноярском крае Единая Россия дала старт «Эстафете добрых дел»

Фото: krasnoyarsk.er.ru

День рождения «Единой России», который отмечается 1 декабря, в Красноярском крае принято отмечать добрыми делами. Сегодняшний день не стал исключением. Кстати, акцию «Эстафета добрых дел» придумало много лет назад именно Красноярское региональное отделение партии.

Как отметил Алексей Додатко, секретарь регионального отделения «Единой России», в добром марафоне принимают участие депутаты всех уровней, рядовые партийцы и, конечно, волонтёры:

- Свой день рождения мы планируем отметить подарками тем людям, которые нуждаются сегодня в помощи и поддержке. Кстати, хочу отметить, что эту партийную акцию «Эстафета добрых дел» придумало Красноярское региональное отделение партии. Мы его проводим во всех территориях края уже, наверное, более 15 лет.

В день старта партийной акции единороссы приехали в многодетную семью Натальи Баранчиковой. Наталье 32 года, у нее 4 детей, сейчас она находится в ожидании пятого. Наталья - директор благотворительного фонда «Просто добро» и уже более 6 лет занимается волонтерством. Сначала помогали продуктами, одеждой, средствами гигиены и тд. семьям с детьми, которые испытывают сложности. Во время пандемии началось сотрудничество фонда с «Единой Россией». Вместе удавалось помочь примерно 100 семьям в неделю. За эти годы фонд «Просто добро» оказал помощь более 5000 семей.

А сегодня пришло время получать подарки и самой Наталье - единоросы подарили многодетной маме стиральную машинку.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

По словам депутата Законодательного Собрания Красноярского края Ильи Зайцева, который вместе с секретарем реготделения и партийными волонтерами приехал поздравить семью Баранчиковых:

- Наташа в вопросах Свердловского района и, вообще, поддержки многодетных семей в нашем крае - просто наша правая рука. Я не представляю, откуда у нее берутся силы, учитывая, что она воспитывает четырех детей и ждет пятого. Таких жителей точно нужно поддерживать. Символично, что в день рождения «Единой России» не партия получает подарки, а именно такие люди, как Наташа, наши яркие представители неравнодушной общественности.

Партийцы поблагодарили волонтера Наталью Баранчикову за неравнодушие и готовность всегда прийти землякам на помощь. Многодетная мама была приятно удивлена и очень искренней в своих эмоциях:

- Мы обычно сами стараемся помогать семьям в трудной жизненной ситуации, а сегодня дарят такой подарок моей собственной семье. Это очень неожиданно и очень-очень приятно. Стирки действительно бывает очень много. Бывает, и три, и четыре раза в день стираешь, особенно летом. Спасибо огромное за такой подарок и от всей души поздравляю с днем рождения «Единую Россию»!

Наша справка:

Акция Единой России «Эстафета добрых дел», которая стартовала в день рождения партии в декабре во всех территориях Красноярского края.