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Общество1 декабря 2022 23:02

В Красноярске на грядущих выходных немного потеплеет

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 3-4 декабря 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных похолодает до -24 градусов

В Красноярске на выходных похолодает до -24 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущих выходных ожидается похолодание до -24 градусов. Прогноз погоды на выходные 3-4 декабря составил Гидрометцентр.

В субботу днем ожидается около -16 градусов, осадков не ожидается, зато ветер усилится до 3-9 метров в секунду. Ночью же похолодает до -22 градусов.

В воскресенье днем ожидается -14 градусов. Выглянет солнце и немного стихнет ветер, осадков не будет. Ночью синоптики предсказывают переменную облачность и похолодание до -24 градусов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ