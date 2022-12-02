В Красноярске на выходных похолодает до -24 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на грядущих выходных ожидается похолодание до -24 градусов. Прогноз погоды на выходные 3-4 декабря составил Гидрометцентр.

В субботу днем ожидается около -16 градусов, осадков не ожидается, зато ветер усилится до 3-9 метров в секунду. Ночью же похолодает до -22 градусов.

В воскресенье днем ожидается -14 градусов. Выглянет солнце и немного стихнет ветер, осадков не будет. Ночью синоптики предсказывают переменную облачность и похолодание до -24 градусов.