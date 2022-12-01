Над проектом реконструкции Красноярского театра оперы балета будут работать лучшие архитекторы

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Задача конкурса - выявить лучшие концепции по реконструкции здания и прилегающей к нему территории.

Красноярский театр оперы балета был построен в 1978 году по типовому проекту. Сегодня время других технологических возможностей, эстетический образ фасада и интерьерного пространства давно несовременны.

После реконструкции театр должен стать не только более современным, но и более функциональным. Для этого потребуется реконструкция залов, технических помещений, а также репетиционных классов и гримерных.

Внешний облик поменяет и внутреннее содержание. Трансформируемые пространства смогут, в зависимости от потребностей, менять свои функции. Новые возможности позволят проводить здесь фестивали, мастер-классы, лекции, ставить спектакли малых экспериментальных форматов – все это, как показывает опыт, привлечет молодую аудиторию, детей и подростков, разнообразит жанры и формы постановок.

По словам директора театра Светланы Гузий, наш театр оперы и балета – это один из федеральных центров развития современного искусства. В его репертуаре уникальные постановки, таких больше нет ни на одной сцене мира.

- Театр не останавливается в своем творческом развитии, но здание, увы, не молодеет. В 2020-2021 годах мы провели его инструментальное обследование, которое показало, что техническое состояние конструкций оценивается как «ограниченно работоспособное», а отдельные элементы находятся в аварийном состоянии. Требуется реконструкция. Завершить ее к пятидесятилетнему юбилею театра стало бы прекрасным подарком красноярцам и гостям нашего города, которые достойны обновленного, современного здания театра, - говорит Светлана Гузий.

Уточним, что Красноярский театр оперы балета будет отмечать 50-летие в 2028 году. Несколько поколений горожан выросли на его спектаклях. Театр развивается, и зрители отвечают взаимностью: на спектаклях, как детских, так и взрослых, всегда аншлаг.

Ожидается, что в новом облике храма искусств найдут отражение специфика театральных постановок и иных мероприятий, особенности городского ландшафта, но и будут учтены современные тенденции архитектурно-художественного решения зрелищных объектов, - уточняет Константин Шумов, главный архитектор Красноярского края. - Есть намерение сделать левобережную Театральную площадь Красноярска со всеми прилегающими пространствами визитной карточкой нашего региона.

Партнером архитектурного конкурса выступает Красноярское местное отделение общественной организации «Союз архитекторов России». Финансовую поддержку оказывает компания «Норникель».

В конкурсе два этапа. Первый – это сбор заявок от архитектурных и проектных бюро. Участвовать в нем могут как российские, так и зарубежные компании. Однако, зарубежные могут принять участие только в составе консорциумов, у которых есть лидер, зарегистрированный и ведущий свою деятельность в России.

В жюри конкурса входят как ведущие архитекторы нашей страны, так и представители крупнейших театров страны.

Второй этап продлится до середины апреля 2023 года, когда будут названы победитель и призеры конкурса. Победитель получит денежный приз - 1,5 млн рублей. За второе место в конкурсе предусмотрен приз в один миллион рублей, за третье - 500 тысяч рублей.

Мнение профессиональной среды однозначно: архитектурные конкурсы – качественный способ решить важные градостроительные задачи.

- В открытом конкурсе могут принимать участие самые разные архитекторы, в том числе молодые, не скованные еще узкими рамками норм и правил. Эта свобода позволяет им выражаться ярко и необычно, - уверена заслуженный архитектор России, профессор Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Нина Петровой. - Мы хотим получить разнообразные идеи, касательно образа театра и восстановления нарушенной архитектурной среды театральной площади. И выбрать - самые необычные, самые профессиональные, самые подходящие.

Ну и, конечно, самое главное, что получит победитель архитектурного конкурса – возможность воплотить свою концепцию, которая ляжет в основу обновленного театра и его прилегающей территории.