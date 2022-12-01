В Красноярске на 6 лет осудили мужчину, ограбившего магазин ради цветов для жены

Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение на магазин ради подарка супруге. Об этом сообщает МВД по краю.

Все произошло в микрорайоне Солнечный в апреле. Ближе к вечеру в магазин зашел мужчина. Он попросил пива, но на самом деле покупать напиток не собирался, это был отвлекающий маневр. Уже через секунду мужчина перепрыгнул через прилавок, вытащил нож и заставил кассиршу отдать ему деньги из кассы. Добычей стали около 20 тысяч рублей.

Вскоре грабителя поймали. Им оказался 36-летний ранее судимый красноярец. Свой поступок он объяснил безработицей. На украденные деньги мужчина купил цветы для жены и еду. В итоге мужчину признали виновным в разбое и отправили в колонию строгого режима на 6 лет.