В Красноярском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае более 40% новых случаев заражения ВИЧ приходится на женщин. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По словам главного санитарного врача края, если раньше вирусом чаще заражались при внутривенном приеме наркотиков, то сейчас – через незащищенный гетеросексуальный контакт. Кроме того, все чаще ВИЧ-инфекцией заражаются женщины. Еще 2 года назад подавляющая часть новых случаев приходилась на мужчин, то в 2022 году – более 40% - на женщин.

Всего за 10 месяцев 2022 года у красноярцев зафиксировано 2 тысячи впервые выявленных инфицирований ВИЧ. Это минимальный уровень заболеваемости за последние 5 лет. Более 40% новых случаев приходятся на Красноярск. Следом идут Норильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. За все время пандемии ВИЧ диагноз был поставлен 44 тысячам жителей края.