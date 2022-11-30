Творчество как бизнес

Фото: ИВАНОВА Диана

В этом году форум объединил представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров креативного бизнеса и институтов развития из 17 регионов: Алтайский край, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская и Томская области, а также экспертов из других российских городов. Задача форума достаточно амбициозная – спроектировать вектор развития креативных индустрий в новых экономических условиях.

Красноярск не случайно принимает у себя форум во второй раз – наш регион демонстрирует прогрессивную позицию в развитии креативной экономики и поддержке творческих инициатив.

Красноярский край занимает второе место в СФО по вкладу в креативную экономику – здесь зарегистрировано более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых около 11 тысяч задействовано в креативных индустриях. Сегодня в них включают все, что касается дизайна, кино, моды, архитектуры, искусства и анимации, а также направления, касающиеся информационных технологий – разработка программного обеспечения, видеоигр и цифровой инженерии. В общем, все, что связано с экономикой творчества и нестандартных решений.

К слову, Красноярский край попал в шорт-лист Russian creative awards – единственной в мире отраслевой премии креативных индустрий и по итогам 2022 года претендует на звание самого креативного региона.

На Российской креативной неделе – Сибирь - 2022 креативные направления были представлены на 6 тематических площадках. Кроме презентаций новых проектов, на форуме были организованы сессии и дискуссии. Одна из главных целей регионального форума – стимулирование горизонтальных связей между представителями креативного бизнеса. Немаловажной задачей является и поиск новых творческих подходов в экономике, выявление наиболее успешного опыта и его масштабирование на рынке. Например, отдельное направление форума было посвящено кинопроизводству, которому в последние годы региональное правительство и общественность Красноярского края уделяет особое внимание: кинокомпания из Санкт-Петербурга открыла филиал в Красноярске, выросла грантовая поддержка и принят закон края о кинематографии.

На дискуссионных площадках форума также обсуждались вопросы защиты интеллектуальной собственности, рекламные тренды, современные возможности монетизации СМИ, идеи творческого контента, успешные примеры от блоггеров, и импортонезависимость в IT-отрасли. Все эти направления являются мощными драйверами развития экономики и напрямую могут влиять на повышение качества жизни в регионе. С учетом санкционного давления обсудили и важность эффективных мер поддержки для предпринимателей, занятых в креативных индустриях.

На сегодняшний день в Красноярске активно разрастается инфраструктура, которая поможет творческим людям развиваться. Единым центром поддержки отрасли уже стал Сибирский институт развития креативных индустрий, заработали школа и колледж креативных индустрий, новые творческие площадки открываются на базе кластера «Квадрат», готов проект международного «Поздеев центра». В декабре в городе впервые пройдет Сибирская неделя моды, которая соберет в Красноярске сибирских дизайнеров и экспертов моды.

Не осталось без внимания экспертов и подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения писателя Виктора Астафьева – культурные мероприятия охватят всю страну и затронут различные креативные индустрии.

Одним из знаковых итогов креативной недели стало открытие в Красноярске первого регионального представительства Президентского фонда культурных инициатив. Напомним, в 2021 году в рамках первого окружного форума генеральный директор Фонда Роман Карманов выступил с предложением создать в краевом центре филиал. Инициатива был всецело поддержана губернатором края Александром Уссом. Результат не заставила себя долго ждать.

СКАЗАНО

Сергей Пономаренко, первый заместитель администрации губернатора Красноярского края:

- Теперь представителям культурных сообществ и креативных индустрий из нашего края станет гораздо проще взаимодействовать с фондом и рассчитывать на финансирование своих проектов. Только в прошлом году 67 проектов из нашего региона получили поддержку в размере 107 миллионов рублей.

Уверен, что с открытием филиала фонда эти показатели существенно увеличатся, а значит, культурная жизнь в нашем регионе получит дополнительный импульс в своем развитии, а талантливые и креативные представители культурных сообществ смогут реализовать свои смелые идеи и мечты.

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