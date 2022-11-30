Хлебом и кашей накормит «Тесинская долина»

«Тесинская Долина» работает с основными растениеводческими хозяйствами края и берет на переработку зерно со всего региона и производит широкую линейку круп и муки.

«Муку и крупы «Тесинская Долина» мы делаем из фермерского зерна местных поставщиков. Его к нам привозят из различных районов – Минусинск, Шушенское, Курагино, Идринский район. На Юге нашего края почвы плодородные, солнечных дней в году очень много, зерно по составу ценное. Наше зерно цениться и за пределами края – мы осуществляем поставки продукции по всей России»– рассказывает основатель предприятия Олег Безматерных.

Как менялся ассортимент предприятия и что сейчас есть в магазинах?

Начиналось все вокруг одной мельницы, а сегодня на полках местных торговых сетей мы уже видим свежий, качественный местный продукт в достойной упаковке под торговой маркой «Тесинская долина», которая получила свое название в честь знаменитого села Тесь на юге Красноярского края, в Минусинском районе.

«Мы назвали свой бренд «Тесинская долина», потому что именно жители села Тесь и минусинцы являются опорой нашего производства и его будущего. Я сам уроженец этих мест и понимаю, почему важно развивать производство именно здесь.Работаем семьями, живем тут же – так и называемся» – рассказывает основатель предприятия Олег Безматерных.

Итог 11 лет работы коллектива – превращение «Тесинской долины» в один из крупнейших перерабатывающих комплексов на юге Красноярского края и республики Хакасии. Теперь это единственный в регионе современный переработчик и производитель круп и зерновых хлопьев высочайшего качества.

Увеличилось и производство муки, хлебопекарной и ржаной высокого качества. Производственный потенциал предприятия — 3000 тонн в месяц.

Хорошая мука – это свежая мука со стабильным качеством

«Мы на месте собираем свежее зерно, сразу же его перерабатываем. Мощнейшие магнитные установки очищают зерно даже от самых мелких примесей и наши мука и крупы на выходе сделаны из чистейшего сырья.Мы не храним муку и крупы – нет промежуточного складского хранения, долгих доставок с перепадов температур. Все это позволяет доставить до полок качественный продукт» - поясняет технолог производства Надежда Михайловна Рыбина.

Очевидно, что качество и экологичность упаковки напрямую влияет на сохранность муки. Правильное хранение дома – залог сохранения свежести муки. Наша упаковка влияет не только на сохранение свежести, а и на чистоту кухонных полок хозяек!

Каждая хозяйка сталкивалась с тем, что двухкилограммовая пачка еще не доехав до дома рвется под собственным весом в руках.Тесинцырешили не экономить – упаковка муки имеет двойной слой.Он пергаментный и дышащий, что обеспечивает и удобство и качественное хранение.

Не только хозяйки, а и Красноярский хлебопекарный производитель номер 1 подтверждает высокое качество Тесинской муки.

Тесинская мука используется на производстве компании Ярхлеб уже более 8 лет. Для своих хлебов «Ярхлеб» закупает ржаную муку, пшеничную муку первого и второго сорта.

- Стабильно высокое качество - вот что отличает муку “Тесинская долина” - рассказывает главный технолог хлебопекарного предприятия - многие наши рецептуры разработаны именно с учетом использования этой муки”. Мука “Тесинская долина” используется при приготовлении традиционных хлебов, хлебов линейки Злаки PLUS, линейки VITA Баланс, линейки Ржаной стандарт, а так же для изготовления сдобы.

Продукция «Тесинской долины» появилась во всех региональных торговых сетях, таких как «Аллея» и «Красный яр». При выборе круп и муки покупатели помнят, что местные продукты быстрее доставляются в магазины и остаются свежими дольше. Не приходится сомневаться и в качестве!

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