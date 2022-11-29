Красноярские депутаты рекомендовали мэрии выделить бюджетные средства на полив деревьев

На протяжении почти четырёх лет народные избранники, входящие в комиссию по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, держат под контролем вопросы использования, защиты, воспроизводства городских лесов. В 2018 году горсовет создал рабочую группу, чтобы досконально исследовать тему озеленения и помочь муниципалитету организовать этот процесс максимально эффективно. Тогда депутаты решили, что такому крупному городу, как наш, необходим собственный лесопитомник, и предложили сделать ставку на развитие материальной базы муниципального предприятия «Управление зелёного строительства» (УЗС). Так в Красноярске был создан муниципальный питомник.

До этого основную часть посадочных материалов для Красноярска приобретали в других регионах, и большинство растений, неадаптированных к нашим условиям, погибали. С местными саженцами такой проблемы нет. В 2019 году депутаты горсовета протестировали качество красноярской зелёной продукции – высадили аллею яблонь на проспекте Ульяновском. Деревья были выращены УЗС в городском питомнике, все прижились и цвели уже на следующий год. В этом году в разные районы города из питомника переехало больше шестисот деревьев и четыре тысячи кустарников. Большинство хорошо укоренились и уже радуют горожан.

Сейчас площадь питомника составляет 34 гектара, но разработаны пока около 15. В нём выращивают хвойные и лиственные деревья, кустарники в нужном для Красноярска количестве. В списке десятки наименований растений. Ухаживают за ними специалисты УЗС: деревьям регулярно проводят санитарную и формовочную обрезку, кустарники подстригают. Саженцы защищают от вредителей и болезней, укрепляют их иммунитет. Депутаты регулярно выезжают в питомник, а также в теплицы УЗС, чтобы проверить качество посадочного материала и узнать, как предприятие работает над усовершенствованием технологического процесса по выращиванию растений.

Как отмечают народные избранники, у УЗС большие планы по развитию этого направления. Например, в ближайшее время управление намерено ещё на гектар увеличить разработанную площадь питомника, устроить дополнительные ряды растений с капельным поливом, посадить больше деревьев и кустарников с закрытой корневой системой, пополнить ассортимент новыми декоративными и хвойными культурами.

По мнению Сергея Шахматова, заместителя председателя профильной комиссии, потребность в посадочном материале имеется не только в Красноярске, но и в других городах региона. Так что у муниципального питомника хорошие перспективы для роста.

«В Минусинске подрядчики покупают извне двухметровые деревья за 20-25-30 тысяч рублей, а мы можем собственными силами их вырастить, и это будет стоить условно 10-12 тысяч рублей. Во-первых, это даст муниципалитетам существенную экономию на озеленение. А во-вторых, поможет региону сформировать свой сортовой состав растений», - рассказал Серей Александрович.

Тем не менее, на сегодня, по мнению народных избранников, нерешённых вопросов ещё масса. Депутаты считают, что для эффективного озеленения города хороших саженцев недостаточно, нужен ещё и качественный уход за посадками. Народные избранники настаивают на том, что в Красноярске необходимо провести инвентаризацию всех зелёных насаждений и установить за ними обязательный уход – поливать, делать обрезку, подкармливать. На одной из последних комиссий депутаты рекомендовали администрации города предусмотреть в бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов дополнительные средства на эти работы.

«На комиссии по охране окружающей среды и здоровому образу жизни все депутаты проголосовали за то, чтобы выделить около 20 миллионов на полив саженцев, которые были высажены как раз перед зимой. Особенно это важно для хвойных деревьев», - прокомментировала итоги заседания профильной комиссии депутат Людмила Попова.