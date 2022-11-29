Ярмарки в Красноярске в декабре 2022: где, когда и что купить Фото: Мария ЛЕНЦ

В последнем месяце уходящего года в Красноярске ожидается прохождение двух продуктовых ярмарок. Обе пройдут в Советском районе. Рассказываем, какие ярмарки пройдут в Красноярске в декабре 2022 года.

Где в Красноярске пройдут продуктовые ярмарки в декабре 2022 года

Традиционно ярмарки пройдут на площади перед Дворцом труда на Металлургов, 22. Время и дата проведения: 9 и 23 декабря 2022 года – с 10:00 до 16.00 часов.

Что можно купить?

В ассортименте для красноярцев будут доступны свежее мясо, колбасные изделия, молочную и кондитерскую продукцию, мёд и сувениры. Не обойдется и без новогодних товаров: гирлянды, игрушки ручной работы, а также композиции из хвойных деревьев.

Кроме того, будет обустроен общепит. Красноярцев будут кормить пловом и шашлыком.

Как принять участие в продуктовой ярмарке в Красноярске

Желающие принять участие в качестве продавцов могут позвонить в отдел экономразвития администрации Советского района по номеру 220-06-35. В администрации подчеркивают, что принять участие в ярмарке могут только официальные производители и фермеры. На мясо и молоко необходимо предоставить сертификацию.