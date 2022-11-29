В Красноярске водитель автобуса заблокировал сломанные двери табуретом. Фото: соцсети

В красноярских соцсетях появилась интересная фотография: салон автобуса, центральный выход, а двери заблокированы… старой табуреткой, металлические ножки накрепко держат створки, чтобы не расходились.

В администрации города пояснили, что это за ноу-хау и по каким причинам оно появилось. Оказывается, водитель автобуса (маршрут № 63) таким образом позаботился о своих пассажирах. Из-за сильного мороза двери перестали работать. По правилам, такой транспорт считается неисправным, водитель обязан высадить пассажиров на ближайшей остановке и мчаться на ремонт.

Но мороз же, мороз! Водитель посчитал, что высаживать людей будет жестоко, им придется ждать другой автобус. Поэтому воспользовался подручным средством, доехал так до конечной остановки и уже после этого отправился в автопарк.

Однако мэрия предупредила перевозчика о недопустимости подобного. Есть техника безопасности пассажирских перевозок. И ее нужно соблюдать.