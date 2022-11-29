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Общество29 ноября 2022 3:35

В Красноярском крае у подпольного антиквара изъяли и передали в музей орден «Красной звезды»

На продавца завели уголовное дело
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полиция обнаружила в одном из антикварных магазинов орден «Красной звезды». Государственная награда попала к продавцу нелегальным путем, рассказали в полиции края.

Дознаватели завели на мужчину 1955 года уголовное дело. Продавца оштрафовали, а вещественные доказательства суд постановил вернуть владельцу.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Чтобы найти, кому принадлежит орден, в полиции сделали запрос в министерство обороны Российской Федерации. Оказалось, что «Красную звезду» получил в 1945 году Чубаровский Владимир Николаевич 1915 года рождения.

Самого ветерана в живых уже нет, однако сотрудники МВД нашли его пасынка. Он предложил передать награду в музей.

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