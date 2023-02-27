Сельхозпроизводители стали крупнее, площадь угодий выросла

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За пять лет в Красноярском крае доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, увеличилась до 98,9%. Для сравнения, этот показатель по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года составлял 68,5%.

Изменения в животноводстве

В крае в целом отмечено укрупнение сельхозпроизводителей. В сельхозорганизациях в среднем на одно предприятие поголовье птицы за пять лет увеличилось более чем в три раза, свиней – более чем в два раза. За прошедшие пятнадцать лет изменилась отраслевая специализация в животноводстве. Предприятия все больше фокусируются на свиноводстве и птицеводстве, КФХ и ИП – на разведении крупного рогатого скота. Показательна динамика поголовья свиней: 2006 год – 115,8 тыс. голов, 2016-й – 361,6 тыс. голов, 2021-й – 553,3 тыс. голов. Наблюдается значительный рост по поголовью крупного рогатого скота – с 2006 года оно увеличилось более чем в 16 раз: 2006 год – 2,7 тыс. голов, 2016-й – 21 тыс. голов,2021-й – 44,1 тыс. голов.

В птицеводстве отмечен рывок в развитии между переписями 2016 и 2021 годов по сельхозорганизациям. По итогам СХМП-2021 поголовье птицы увеличилось до 4,2 млн голов (2016 год – 3,7 млн голов). Обратная тенденция наблюдается в КФХ и ИП, где интенсивный рост поголовья птицы между переписями 2006 и 2016 годов сменился сокращением (2006 год – 19,5 тыс. голов, 2016-й – 53,4 тыс. голов, 2021-й – 27,1 тыс. голов). В личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан сельских населенных пунктов отмечено снижение поголовья крупного рогатого скота (с 132,1 тыс. голов в 2016 году до 74,1 тыс. голов в 2021-м), птицы (с 1005,4 тыс. голов до 819,2 тыс. голов), свиней (с 184,8 тыс. голов до 95,2 тыс. голов), овец и коз (с 54,7 тыс. голов до 36,5 тыс. голов соответственно).

Растениеводство в регионе

Общая площадь сельскохозяйственных угодий выросла на 89,3 тыс. га. В 2021 году она составила 566,4 тыс. га и 318,2 тыс. га посевная площадь сельскохозяйственных культур. За пять лет существенно выросла эффективность использования сельскохозяйственных угодий. В целом площадь неиспользуемых угодий уменьшилась в сельхозорганизациях – на 111,6 тыс. га, в КФХ и ИП – на 44,3 тыс. га.

Изменилась структура посевных площадей. Сельхозорганизации, КФХ и ИП отдавали предпочтение выращиванию зерновых, кормовых и технических культур. При этом просматривалось перераспределение именно в сторону технических культур – как по сельхозорганизациям, так и по КФХ и ИП, их доля в 2021 году составила 14,4% и 11,2% соответственно (в 2016 году – 2,8% и 1,7%). Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан выращивали преимущественно картофель – 70,4% посевных площадей.

Итоги СХМП-2021 будут полезны не только в текущем статистическом учете, а также максимально широкому кругу специалистов и позволят не только в деталях оценить динамику произошедших изменений в сельском хозяйстве, но и спрогнозировать его развитие на годы вперед.