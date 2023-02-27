Цифровые сервисы для молочной отрасли

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Простое решение

Одна из новинок – онлайн-ферма «Простое решение». Это сервис аналитики, прогнозирования и моделирования ситуаций для молочных ферм, который позволяет увеличить продуктивность животных, а также способствует росту прибыли. Сервис осуществляет учет всех основных рабочих процессов на ферме, ведет контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему отчетов для принятия управленческих решений. Сервис не ограничен по количеству пользователей и доступен в любых цифровых каналах: мобильном приложении, телеграм-боте или web-версии. Сервис «Простое решение» ежемесячно предоставляет финансовый отчет, а также сводки по 180 производственным показателям и их сравнение с предыдущими месяцами. Например, он способен определить, каких микроэлементов не хватает в рационе животных, помогает выявить причину снижения надоев, а также следит за календарем прививок. Сервис позволяет принимать решения не только на основе текущих данных, но и прогнозировать развитие фермы при заданных условиях в перспективе полутора лет. Внедрение данного сервиса позволит сэкономить более 60% времени на сборе и анализе данных о работе фермы.

Учет стада стал удобнее

Также пользователям доступны сервисы на основе систем управления стадом. КРС, МРС, коневодство Musoft разработано для мелких и средних хозяйств и Musoft pro - для средних и крупных предприятий. Эти сервисы позволяют вести индивидуальный учет животных и контролировать процесс оборота поголовья стада: поступление, перемещение, взвешивание, перевод на откорм, выбытие и так далее. Более того, сервисы помогают вести учет, контроль и анализ ветеринарной обстановки. Сервисы анализируют показатели жизнедеятельности каждого животного и всего поголовья стада и составляют прогноз по 30 производственным показателям.

Не забыли о персонале

Еще одно новое решение – это «Система оповещения персонала». Сервис осуществляет контроль работы ветеринарной и зоотехнической служб, осеменаторов и кормленцев, в автоматическом режиме собирает данные со всех цифровых источников, проверяет их на достоверность, обрабатывает и моментально информирует руководителя об отклонениях и их вероятных причинах. Также система ежемесячно составляет отчеты по эффективности работы персонала, позволяет оценить качество работы сотрудников, предоставляет рекомендации по повышению эффективности продуктивности хозяйства и формирует финансовые отчеты и прогнозы развития предприятия.

Цифры

На платформе:

- зарегистрировано 11 000 поставщиков и производителей,

- размещено 2 миллиона товаров в нескольких десятках категорий,

- пользуются более 1,8 млн пользователей.

По материалам пресс-службы Красноярского филиала Россельхозбанка