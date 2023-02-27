Обмен опытом

Заместитель губернатора Убурхангайского аймака Ишдорж Доржсурэн и первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин

Красноярский край посетила с визитом делегация из Монголии. Заместитель губернатора Убурхангайского аймака Ишдорж Доржсурэн и первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин обсудили направления сотрудничества в АПК. Так, предметом переговоров стали вопросы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, создания российско-монгольских предприятий в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Расширение связей

– Уже 20 лет Красноярский край лидирует в восточной части России по качеству растениеводческой продукции. Последние три года красноярские аграрии достигают урожайности зерновых более 30 центнеров с гектара, - отметил Александр Походин. – Секрет прост – современные технологии, опыт, базирующийся на владении агротехническими приемами, которые позволяют получать высокие урожаи в любых погодных условиях. Около 70-80% нашей пшеницы – продовольственная.

Край рассматривает новые площадки для реализации зерновых и масличных культур, молочной и мясной продукции, а также племенного материала крупного и мелкого рогатого скота, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Помимо этого, региону интересен опыт по переработке сырья животного происхождения и производству изделий из кожи, шерсти, костной муки.

Монгольская сторона также заинтересована в расширении взаимовыгодной торговли сельхозпродукцией, создании совместных предприятий в АПК и открытии на территории аймака филиала Красноярского аграрного университета. С 2014 года в Улан-Баторе уже работает представительство Красноярского ГАУ. Площадка создана для взаимодействия в образовательной и научной областях, профориентационной деятельности. Монгольским партнерам интересно сотрудничество по переподготовке и повышению квалификации специалистов в сельском хозяйстве, проведению исследований сельхозугодий, приобретению семенного материала зерновых, овощных культур, саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Делегация побывала на производственных площадках предприятий «Ярск» и «Первая заготовительная компания». Стороны обсудили вопросы импорта мясосырья из Монголии, поставок готовой продукции красноярских компаний на монгольский рынок, а также создания совместных мощностей. АО «Красноярскагроплем» поделился опытом селекционно-племенной работы с животными. Для повышения генетического потенциала, улучшения породных и продуктивных качеств крупного и мелкого рогатого скота в хозяйствах края и соседних регионов предприятие содержит племенных быков герефордской, абердин-ангусской и других пород, баранов мясосальной эдильбаевской породы и козлов зааненской молочной породы. Монголия заинтересована в поставках генетического материала племенных сельхозживотных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году краевые аграрии собрали рекордный урожай зерна – 3,2 млн тонн. По информации Россельхознадзора, с 5 сентября из края отправлено 363,5 тыс. тонн зерновых и рапса нового урожая. Российские регионы покупают зерно Красноярского края, чтобы улучшить качество своей муки.

По материалам и с использованием фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края