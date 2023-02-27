Совместная работа

Необходимо не только наращивать объемы семян отечественной селекции, но и улучшать их качественные характеристики Фото: Мария ЛЕНЦ

Объединить усилия

В феврале в Минсельхозе России состоялось совещание, на котором обсудили актуальные вопросы развития отечественной селекции и семеноводства. В совещании, которое провела первый заместитель министра Оксана Лут, приняли участие представители отраслевых союзов, научного сообщества и бизнеса.

Как отметила Оксана Лут, министерство ведет активную работу, направленную на создание прочных цепочек взаимодействия между научными учреждениями, семеноводческими хозяйствами и производителями продукции. При этом необходимо не только наращивать объемы семян отечественной селекции, но и улучшать их качественные характеристики. Это позволит повысить конкурентоспособность российских сортов и гибридов и полностью покрыть потребности бизнеса.

На совещании прошла презентация Национального семенного альянса, который объединит производителей семян и гибридов по всем ключевым направлениям – зерновым, масличным, кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле, картофелю, овощам и другим культурам. Организация объединит все подотрасли семеноводства, что позволит ускорить создание и продвижение конкурентоспособных сортов и гибридов. Также альянс будет участвовать в разработке новых мер поддержки, работе по совершенствованию системы госсортоиспытаний, подготовке кадров.

Порядок регистрации станет проще

– В условиях нестабильной ситуации с поставками импортных семян на первый план выходит работа по поддержке отечественных селекционеров – это позволит обеспечить фундамент продовольственной безопасности и достичь необходимого уровня импортозамещения, - считает Оксана Лут.

Минсельхоз планирует рассмотреть возможность упрощения порядка включения российских сортов в Государственный реестр селекционных достижений, в частности, ограничить продолжительность испытаний одним годом, а также проводить их на участках заявителей. Кроме того, будет рассмотрена целесообразность внесения изменений в перечень критериев для оценки сортов, принимая во внимание не только урожайность, но и вкусовые качества, сроки хранения и другие характеристики. Данные меры, по словам Оксаны Лут, могут помочь ускорить работу по внедрению эффективных сортов в реальное производство.

А В ЭТО ВРЕМЯ

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ создан Национальный селекционно-семеноводческий консорциум, в который вошли компании «Био-Тон», «Русид», «Эфко», а также Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (ВНИИМК). Он объединит усилия бизнеса и науки в сфере селекции и обеспечения агропромышленного комплекса семенами подсолнечника. Основной целью консорциума станет разработка отечественных гибридов, масштабирование производства сортов и гибридов до объемов, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности страны.

По информации Минсельхоза РФ