Соцконтракт - реальный старт

Роман Киселев из Богучанского района

Преодолеть трудную ситуацию

В 2023 году на поддержку жителей Красноярского края в форме социального контракта будет направлено более 1,4 млрд рублей. Заключив соцконтракт, можно получить финансовую поддержку на открытие или развитие своего дела, на личное подсобное хозяйство, поиск работы или на иные цели. Лимит средств по данному направлению на текущий год составляет более 1 миллиарда 400 миллионов рублей.

- С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания государственной адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, благодаря которому им предоставляется возможность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию, - пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края. - За два года им воспользовались более 16 400 жителей края.

Подспорье для многодетных

Одними из тех, кто воспользовался такой поддержкой, стали многодетные супруги Роман и Алена Киселевы из Богучанского района. Оформив самозанятость, они получили средства на развитие личного подсобного хозяйства, на которые приобрели корову и технику для заготовки кормов.

- Социальный контракт стал стартом для воплощения в жизнь давней мечты супругов на разведение крупного рогатого скота молочного направления, - рассказала Марина Войнова, руководитель территориального отделения соцзащиты по Богучанскому району. - Они своими силами отремонтировали помещение под содержание коров, к уже имеющемуся собственному участку земли взяли в аренду еще один, заказали оборудование для производства сыра и задумываются о создании семейного кооператива.

Основной критерий помощи

Основные условия для заключения соцконтракта – наличие у заявителя трудной жизненной ситуации и размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего человека, который не должен превышать размер прожиточного минимума, устанавливаемого для этой семьи. Например, сейчас размер прожиточного минимума для трудоспособного одиноко проживающего гражданина в Красноярске составляет 16 451 рубль, в Лесосибирске – 19 180 рублей, а в Норильске – 24 549 рублей. К трудной жизненной ситуации можно отнести инвалидность одного из членов семьи, потерю работы, невозможность трудоустройства, смерть близких родственников, уход за престарелыми людьми или инвалидами и иные обстоятельства.

В прошлом году были увеличены предельные суммы по заключаемым соглашениям. Максимальный размер выплаты на развитие своего дела составляет 350 тыс. рублей, на ЛПХ – до 200 тыс. рублей. При заключении соцконтракта по направлению «поиск работы» заявителю может быть оплачено профессиональное обучение в размере до 30 тыс. рублей, а также перечисляются выплаты в размере прожиточного минимума сразу же после заключения соцконтракта и на протяжении трех месяцев после подтверждения трудоустройства.

Конкретно

Обращаться: в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства, где помогут подготовить документы. В региональной сети центров «Мой бизнес», которые открыты в 25 муниципалитетах края, проконсультируют по оформлению бизнес-проекта, выбору налогового режима и другим вопросам. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru.

По материалам и с использованием фото пресс-службы министерства социальной политики Красноярского края