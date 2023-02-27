Как сэкономить на транспортировке сельхозпродукции

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Что включено в услугу?

В рамках специальной программы поддержки производителей и поставщиков промышленных товаров или товаров АПК есть возможность компенсировать до 80% фактических понесенных затрат при транспортировке промышленной продукции до конечного покупателя. Предельный размер поддержки не должен превышать 25% стоимости поставленной продукции или 300 млн руб.

- Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке, - отметил Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра. - Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома.

Для кого?

Такой финансовой поддержкой могут воспользоваться российские юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями или поставщиками перевозимой продукции за период осуществления поставок с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. (коды ТН ВЭД ЕАЭС которой включены в Приложение № 1 постановления Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. № 1104). Возместить затраты могут предприниматели из нашего региона, которые экспортируют различную продукцию. Например, это чай, мука, кондитерские изделия, макароны, мясо, колбасы, грибы, овощи, соки, джемы, мороженое, шоколад, мед, эфирные масла и т.д.

Когда заявляться?

Прием заявок начался 19 января и продлится до 1 ноября на платформе «Мой экспорт», которая создана Российскими экспортным центром (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Срок окончания приема заявок – не позднее 15 сентября.

Заявку на компенсацию части затрат по доставке продукции покупателю можно подать ежегодно не позднее чем за 3 календарных дня до начала приема заявок на едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещается объявление о начале проведения отбора Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. После подачи заявки проводится рассмотрение и экспертиза заявки в срок до 15 рабочих дней со дня регистрации заявки на участие в отборе и документов.

Конкретно

Как получить поддержку

1. Авторизуйтесь на платформе «Мой экспорт».

2. Нажмите на кнопку «Получить услугу».

3. Выберите направление в зависимости от типа экспортируемой продукции.

4. Для продолжения оформления сервиса необходимо выбрать вкладку «Агропромышленный комплекс».

5. Нажмите на кнопку «Создать заявление».

6. Заполните информацию в форме заявления и загрузите необходимые документы.

7. Подпишите заявку электронной цифровой подписью.

8. Дождитесь реализации услуги по факту успешного прохождения проверки.